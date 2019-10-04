Игнатьев и Могилевец заменят Жемалетдинова и Зобнина в сборной России

Вместо получивших повреждения полузащитников Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина в сборную вызваны полузащитник Павел Могилевец ("Ростов) и крайний защитник Владислав Игнатьев («Локомотив»).
Национальная сборная России проводит подготовку к матчам отборочного турнира к Евро 2020, где соперниками выступят сборные Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).
Ранее сообщалось, что Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» при подготовке к матчу с «Краснодаром».
Как игрок, он устойчиво деградирует.
Как игрок, он устойчиво деградирует.