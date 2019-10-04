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Игнатьев и Могилевец заменят Жемалетдинова и Зобнина в сборной России

сегодня, 14:35

Вместо получивших повреждения полузащитников Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина в сборную вызваны полузащитник Павел Могилевец ("Ростов) и крайний защитник Владислав Игнатьев («Локомотив»).

 

Национальная сборная России проводит подготовку к матчам отборочного турнира к Евро 2020, где соперниками выступят сборные Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).

Ранее сообщалось, что Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» при подготовке к матчу с «Краснодаром».

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Все комментарии
Т34
Т34
   27 / 1027
сегодня в 23:39
Роману надо отдохнуть.
mihaluch
mihaluch
   128 / 1027
сегодня в 19:45
Замены практически равноценные.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   114 / 1027
сегодня в 17:01
Могилевец в Ростове? Ясненько
EAGinLE
EAGinLE
   68 / 1027
сегодня в 16:54
Удачи сборной России .
Остапчук 67
Остапчук 67
   369 / 1027
сегодня в 16:25
Зобнина давно не стоит вызывать.
Как игрок, он устойчиво деградирует.
КЭТиК
КЭТиК
   225 / 1027
сегодня в 15:15
Глухие запасные.
Adonius
Adonius
   215 / 1027
сегодня в 14:37
Зобнина давно гнать нужно было, полное бревно, но Могилевец чем лучше?
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