Игнатьев и Могилевец заменят Жемалетдинова и Зобнина в сборной России

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Вместо получивших повреждения полузащитников и в сборную вызваны полузащитник ("Ростов) и крайний защитник («Локомотив»).

Вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина в сборную вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив») и Павел Могилевец («Рубин»). — Сборная России (@TeamRussia) 4 октября 2019 г.

Национальная сборная России проводит подготовку к матчам отборочного турнира к Евро 2020, где соперниками выступят сборные Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).

Ранее сообщалось, что Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» при подготовке к матчу с «Краснодаром».