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Орлов рассказал о загадочной травме Малкома

вчера, 18:22

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» не собирается сообщать о деталях травмы, которую получил форвард команды Малком.

Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Слухи про олимпийскую сборную Бразилии? Куда его отпускать в таком состоянии? Парень живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба. Он рядом, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке. Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   949 / 991
вчера в 19:34
Сколько троллей сразу налетело...
112910415
112910415
   49 / 991
вчера в 19:27
и правда ведь рассказал ! )
LOpp
LOpp
   17 / 991
вчера в 19:24
Вывихнул руку, когда в кассе получал зарплату.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   59 / 991
вчера в 19:20
У Малкома синдром Маркизио!!!
Выражается отсутствием игрока на тренировках, тягой к большой зарплате, частыми постами в инстаграмме природы, архитектуры...обычно игрок излечивается, но как правило заканчивается эта болезнь завершением карьеры.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Serg_Diamond
   11 / 991
вчера в 19:09
Табу? Неужели гусарская болезнь?
Гусарский насморк...и всего-то!
Назвал когда-то триппер кто-то ...
Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   11 / 991
вчера в 19:06
Малком молод, он еще свиньям накидает голов, побольше чем Халк. А лучше как Кержаков. Он ведь рекордсмен. Забил свиньям аж 14 голов. Гыгыгы
Т34
Т34
   18 / 991
вчера в 19:00
Ну оче-е-нь хитрая болезнь, да еще, наверное, и заразная, коль на поле не выпускают.
Заратустра
Заратустра ответил oFANATo
   25 / 991
вчера в 18:58
Малком обиделся на Вираж после того, как они его встретили. Теперь косит от тренировок и матчей. Деньга-то капает один фиг.
ermak6848
ermak6848
   188 / 991
вчера в 18:48
Геннадий Сергеевич " накаркает "..
лучше сплюнь...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   229 / 991
вчера в 18:48
Табу? Неужели гусарская болезнь?
Garrincha58
Garrincha58
   234 / 991
вчера в 18:47
"Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал, - сказал Медведев. - Травма называется "повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра". Это медицинский термин, а если говорить простым языком - это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги".
oFANATo
oFANATo
   29 / 991
вчера в 18:46
Дзюба:"У Малкома очень неприятная травма, редкая в футболе"

Очень похоже что Малком после истории с виражом и расизмом, получил очень тяжёлую травму.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 18:44
Такую важную миссию из глупых слов поручили именно Гене, чтобы в случае чего сослаться на возраст Гены.
cska1948
cska1948
   63 / 991
вчера в 18:44
Ну и заголовок! Орлов рассказал о том, о чём сам НЕ знает!
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 18:42
Может триппер?
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 991
вчера в 18:41
Ох и Гена
Заратустра
Заратустра
   25 / 991
вчера в 18:40
Вираж продавил своё решение о том, что он слишком чёрный для Зенита. Зимой придётся продавать его не больше, чем за 10 лямов. Его зарплата при этом останется на Зените.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   608 / 991
вчера в 18:40
У него даже две болезни. Лень и жадность.
дурман
дурман
   186 / 991
вчера в 18:31
Дорогое табу.
Теперь будем называть его Табу
STVA 1
STVA 1
   102 / 991
вчера в 18:28
Даа! Он не Халк(((
RussianMango
RussianMango
   55 / 991
вчера в 18:27
Гена ничего ни рассказал. А всем то интересно, что за вирус купил зенит за 40лямов.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   210 / 991
вчера в 18:26
Говорил же ,что БЕРЕМЕННОСТЬ ! ))
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