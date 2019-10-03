Орлов рассказал о загадочной травме Малкома

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» не собирается сообщать о деталях травмы, которую получил форвард команды Малком.

Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Слухи про олимпийскую сборную Бразилии? Куда его отпускать в таком состоянии? Парень живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба. Он рядом, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке. Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу.