Клопп высказал недовольство после победы «Ливерпуля» над «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое неудовлетворение после победы «красных» над «Лестером» в матче восьмого тура АПЛ. Немецкий специалист раздосадован тем, что арбитр не показал красную карточку полузащитнику «лис» Хамзе Чодури за грубый фол на форварде «красных» Мохамеде Салахе.
Я должен радоваться нашей победе, но не могу смириться с тем, что Чодури получил всего лишь желтую карточку.
Ранее сообщалось, что Юргену Клоппу понравилось качество игры команд в матче «Ливерпуль» – «Лестер».