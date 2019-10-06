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Клопп высказал недовольство после победы «Ливерпуля» над «Лестером»

сегодня, 00:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое неудовлетворение после победы «красных» над «Лестером» в матче восьмого тура АПЛ. Немецкий специалист раздосадован тем, что арбитр не показал красную карточку полузащитнику «лис» Хамзе Чодури за грубый фол на форварде «красных» Мохамеде Салахе.

Я должен радоваться нашей победе, но не могу смириться с тем, что Чодури получил всего лишь желтую карточку.

Ранее сообщалось, что Юргену Клоппу понравилось качество игры команд в матче «Ливерпуль» – «Лестер».

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fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   84 / 1019
сегодня в 01:26
Да судьи в Апл полное уг,должны были удалять Чодури,хорошо хоть чистую пеньку поставили.
dino-hsv
dino-hsv
   102 / 1019
сегодня в 00:55
проблема в том, что салах сфолил за секунду до этого и...
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