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Силва: «Болельщики „Эвертона“ имеют право злиться»

сегодня, 00:10
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва высказался о настроении болельщиков команды после поражения от «Бернли» в матче восьмого тура АПЛ.  

Болельщики «Эвертона» заслуживают нашего уважения. Они имеют право злиться. Это нормально, что они недовольны мной и моими подопечными.

Поражение от «Бернли» стало для «Эвертона» четвертым кряду в Премьер-Лиге. «Ириски» с семью очками занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата. От зоны вылета их отделяет всего один балл.

Ранее Марку Силва заявил, что в «Эвертоне» разочарованы турнирным положением команды.

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allemz
allemz
   24 / 1019
сегодня в 00:14
Днище физручье
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1019
сегодня в 00:14
Скоро Челси и МЮ составят компанию ирискам на 17том
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