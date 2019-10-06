Силва: «Болельщики „Эвертона“ имеют право злиться»

сегодня, 00:10

Главный тренер «Эвертона» высказался о настроении болельщиков команды после поражения от «Бернли» в матче восьмого тура АПЛ .

Болельщики «Эвертона» заслуживают нашего уважения. Они имеют право злиться. Это нормально, что они недовольны мной и моими подопечными.

Поражение от «Бернли» стало для «Эвертона» четвертым кряду в Премьер-Лиге. «Ириски» с семью очками занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата. От зоны вылета их отделяет всего один балл.

Ранее Марку Силва заявил, что в «Эвертоне» разочарованы турнирным положением команды.