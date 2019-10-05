Болельщики «Ювентуса» собирают петицию против Конте

Уже более 15 000 фанатов «Ювентуса» подписали петицию, призывающую убрать «звезду» Антонио Конте на стадионе и передать ее Клаудио Маркизио, который недавно объявил о завершении карьеры.
Петицию против Конте начали собирать, когда бывший наставник «Юве» возглавил принципиальных соперников туринцев - миланский «Интер». Болельщики «Ювентуса» считают, что Конте таким образом предал клуб.
Однако отмечается, что «звезду» вряд ли уберут, так как президент клуба Андреа Аньелли наложил вето на подобные действия.
Нормальные тёлки
Так себя не ведут
Нормальные тёлки
Так себя не ведут
Интер-Ювентус
НЕ ПРОПАДАЙ)))
Интер-Ювентус
НЕ ПРОПАДАЙ)))
Конте мог возглавить Милан, Наполи, Рому, да и любой клуб кроме интера и не считался бы предателем
Конте мог возглавить Милан, Наполи, Рому, да и любой клуб кроме интера и не считался бы предателем
А болел никто и не спрашивает))
А болел никто и не спрашивает))
Лично для меня Конте как ювентини больше не существует и я поддерживаю фанатов.
Лично для меня Конте как ювентини больше не существует и я поддерживаю фанатов.
С ним Юве выглядел бы лучше чем из Сарри
Сам Конте говорил когда возглавил Интер что тренер команды это просто работа и он не предавал родной клуб.....
С ним Юве выглядел бы лучше чем из Сарри
Сам Конте говорил когда возглавил Интер что тренер команды это просто работа и он не предавал родной клуб.....