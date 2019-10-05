Болельщики «Ювентуса» собирают петицию против Конте

сегодня, 12:18

Уже более 15 000 фанатов «Ювентуса» подписали петицию, призывающую убрать «звезду» на стадионе и передать ее Клаудио Маркизио, который недавно объявил о завершении карьеры.

Петицию против Конте начали собирать, когда бывший наставник «Юве» возглавил принципиальных соперников туринцев - миланский «Интер». Болельщики «Ювентуса» считают, что Конте таким образом предал клуб.

Однако отмечается, что «звезду» вряд ли уберут, так как президент клуба Андреа Аньелли наложил вето на подобные действия.