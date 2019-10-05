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Болельщики «Ювентуса» собирают петицию против Конте

сегодня, 12:18

Уже более 15 000 фанатов «Ювентуса» подписали петицию, призывающую убрать «звезду» Антонио Конте на стадионе и передать ее Клаудио Маркизио, который недавно объявил о завершении карьеры.

Петицию против Конте начали собирать, когда бывший наставник «Юве» возглавил принципиальных соперников туринцев - миланский «Интер». Болельщики «Ювентуса» считают, что Конте таким образом предал клуб.

Однако отмечается, что «звезду» вряд ли уберут, так как президент клуба Андреа Аньелли наложил вето на подобные действия. 

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Все комментарии
Action
Action
   864 / 1024
сегодня в 14:55
56ы, б..
nedved10
nedved10 ответил juvenale
   284 / 1024
сегодня в 14:29
фанофливерпуль здарова
    красавчик серж
    красавчик серж ответил Don Nerazzurri
       588 / 1024
    сегодня в 14:03
    Ведут себя как тёлки.Аха)))
      juvenale
      juvenale ответил Don Nerazzurri
         35 / 1024
      сегодня в 13:47
      Ведут себя как тёлки.Аха)))
      фанофливерпуль здарова
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
         120 / 1024
      сегодня в 13:42
        красавчик серж
        красавчик серж ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           588 / 1024
        сегодня в 13:40
        Для этого есть Славии, Хапоэли и Галатасараи)
        Завтра после матча
        Интер-Ювентус
        НЕ ПРОПАДАЙ)))
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил АПЛ рулит
           10 / 1024
        сегодня в 13:35
        ты не понимаешь элементарных вещей), сразу видно, что любитель ОПЛ)
        Конте мог возглавить Милан, Наполи, Рому, да и любой клуб кроме интера и не считался бы предателем
        АПЛ рулит
        АПЛ рулит ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           182 / 1024
        сегодня в 13:32
        Легенды это те, кто не предают, так что у гоббов с рассудком все в порядке
        Сарри тоже предал фанатов и клуб Наполи став тренером Юве так что не только Конте предатель
        Dudikoff
        Dudikoff ответил dimagas1
           750 / 1024
        сегодня в 13:32
        Конте хочет тренировать,в Италии нет никакой принципиальности ни у игроков ,ни у тренеров там половина так называемых легенд играли-тренировали в 3-4 командах-конкурентах. А болел никто и не спрашивает))
        Антоха воспитанник Лечче, он ничего не должен этому нанимателю)
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
        Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           10 / 1024
        сегодня в 13:23
        Привет. Вряд ли.
        ballak144
        ballak144 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           275 / 1024
        сегодня в 13:21
        Зря Аньелли наложил вето, нужно убирать его звезду. Он наплевал на клуб и на болельщиков, продался за юани злейшему врагу, который борется не на поле, а в кабинетах, попирая спортивные принципы
          sihafazatron
          sihafazatron
             80 / 1024
          сегодня в 13:05
          у них даже болельщики все через кабинеты решают)
          post-navigator
          post-navigator
             52 / 1024
          сегодня в 12:58
          Звезду оторвать и отдать спартаку! Он её тут же закатит под диван :)
          juvenale
          juvenale ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
             35 / 1024
          сегодня в 12:57
          Представь ситуацию. Условный Ливерпуль, сфабриковав липовое дело лишает титулов МЮ и неспортивно понижает МЮ в классе. САФ при этом уходит тренировать Ливерпуль. Как считаешь, Фергюсон бы поступил так? Я уверен, что нет. Но допустим он так бы поступил. Отношение к нему фанатов было бы аналогичным. При том, что в англЕи не такой темпераментный народ. Лично для меня Конте как ювентини больше не существует и я поддерживаю фанатов.
          так ладно Фергюссон))он ведь только тренером был,а это кусок г еще и капитаном
          juvenale
          juvenale ответил АПЛ рулит
             35 / 1024
          сегодня в 12:56
          Ну тогда почему президент Юве не вернул Конте назад в команду? С ним Юве выглядел бы лучше чем из Сарри Сам Конте говорил когда возглавил Интер что тренер команды это просто работа и он не предавал родной клуб.....
          парик 0 в Европе
          juvenale
          juvenale
             35 / 1024
          сегодня в 12:55
          парик уже сам себя наказал когда перешел в кабинет....даже жалко немного этого изгоя
          dimagas1
          dimagas1
             162 / 1024
          сегодня в 12:55
          Конте хочет тренировать,в Италии нет никакой принципиальности ни у игроков ,ни у тренеров там половина так называемых легенд играли-тренировали в 3-4 командах-конкурентах.
          А болел никто и не спрашивает))
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил красавчик серж
             10 / 1024
          сегодня в 12:50
          Для этого есть Славии, Хапоэли и Галатасараи)
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил sir_Alex
             10 / 1024
          сегодня в 12:48
          Представь ситуацию. Условный Ливерпуль, сфабриковав липовое дело лишает титулов МЮ и неспортивно понижает МЮ в классе. САФ при этом уходит тренировать Ливерпуль. Как считаешь, Фергюсон бы поступил так? Я уверен, что нет. Но допустим он так бы поступил. Отношение к нему фанатов было бы аналогичным. При том, что в англЕи не такой темпераментный народ.
          Лично для меня Конте как ювентини больше не существует и я поддерживаю фанатов.
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
             10 / 1024
          сегодня в 12:42
          Легенды это те, кто не предают, так что у гоббов с рассудком все в порядке
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
          Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
             10 / 1024
          сегодня в 12:40
          Зря Аньелли наложил вето, нужно убирать его звезду. Он наплевал на клуб и на болельщиков, продался за юани злейшему врагу, который борется не на поле, а в кабинетах, попирая спортивные принципы
          красавчик серж
          красавчик серж
             588 / 1024
          сегодня в 12:39
          Юве, не злите Конте.
          allemz
          allemz
             30 / 1024
          сегодня в 12:31
          Приход радужного окончательно омрачил рассудок гоббов. Представляю, что будет после чемпионства Интера. Нельзя так с легендами.
          АПЛ рулит
          АПЛ рулит
             182 / 1024
          сегодня в 12:30
          Ну тогда почему президент Юве не вернул Конте назад в команду?
          С ним Юве выглядел бы лучше чем из Сарри
          Сам Конте говорил когда возглавил Интер что тренер команды это просто работа и он не предавал родной клуб.....
          sir_Alex
          sir_Alex
             150 / 1024
          сегодня в 12:29
          Эти действия фанатов − за гранью разумного.
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