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Молодежная сборная России в концовке вырвала ничью в игре с Польшей

11 октября 2019, 18:56
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)2 : 2Логотип футбольный клуб Польша (до 21)Польша (до 21)Матч завершен

Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в матче 3-го тура отборочного турнира на Евро-2021 до 21 года. Российская команда (5 очков) занимает второе место в группе, сверстники из Польши (7 баллов) - первые.

Россия (до 21) - Польша (до 21) 2:2 (1:2)
Голы: Уткин 25, Сулейманов 90+1 - Дивеев 10 (автогол), Климала 45+1

Состав молодежной сборной России: Максименко, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Умяров (Грулев 86), Уткин (Глушенков 60), Обляков, Рассказов, Ломовицкий (Лисовой 76), Чалов, Сулейманов

Предупреждения: Евгеньев 73, Томчик 90, Дзичек 90+2

В предыдущей игре россияне поделили очки с Болгарией.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
   201 / 797
12 октября в 08:32
Что сказать , Шапи красава .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
12 октября в 07:49
Должны были обходить поляков в таблице....
Дома ....рпльным составом.... отскакивать на последних секундах.....
Не серьёзно...
ОПС
ОПС
   294 / 797
12 октября в 05:36
Дома вроде как и сены должны помогать. Надо выигрывать, а не вырывать ничью.
Багров-брат
Багров-брат
   427 / 797
12 октября в 02:03
Как будто в у пацанов нет тренера...(((
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
11 октября в 23:38
это не тренер , понабрал всякое днище потипу нашего пенька : Обляков Дивеев Рассказов Ломовиций а Саша три дырки на воротах вообще позор
морозз
морозз ответил Дед за ЦСКА
   43 / 797
11 октября в 23:07
Саныч, а мне игра НЕ понравилась именно из за твоего ЕДИНСТВЕННОГО замечания. Поясню. Есть хорошие игроки, а КОМАНДЫ нет. Вроде бы играют, а БЕСТОЛКОВО., кто в лес, кто по дрова. Привет коту.
Дед, меня из за тебя уже банили 4 раза, ты можешь понять что мой кот Фердинанд умер три года назад или ты так издеваешься? Ещё раз передашь ему привет придётся отправить тебя в игнор!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   259 / 797
11 октября в 22:38
Да никуда наша молодёжка не выйдет, это уже очевидно. Удивляют результаты опроса и большинство комментарий типа "должны были выносить поляков дома 3:0" - с чего вдруг? Не удивлюсь, если у поляков из молодёжки половина игроков будет на слуху в европейском футболе через 5 лет, а у нас в лучшем случае 1-2 "звездочки" будет. А до сербов нам ещё дальше.
beefs
beefs
   225 / 797
11 октября в 22:01
Жаль...
AMaaa_777
AMaaa_777
   480 / 797
11 октября в 21:57
Молодежка впечатляет!
Т34
Т34 ответил cska plus
   20 / 797
11 октября в 21:48
Пока в команде есть хрющи этой сборной ничего не светит.
Да уж,кони всех порадовали своей искрометной игрой. Обляков и Чалов никакие, Дивеев бомбардир, в свои ворота забивает. Ах да, там же спартаковец стоит, где ему еще забивать? И еще некоторые рот открывают. Вот этого Чалова в сборную Черчесова? Его в ФНЛ не возьмут с такой игрой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   58 / 797
11 октября в 21:34
Мне игра понравилась, парни проявили свои лучшие качества и бились до последней секунды матча, такие игры запоминаются! Эта наша молодёжка очень перспективна и готова к свершениям, единственное замечание это небольшая не сыгранность и не реализация убойных моментов!
Саныч, а мне игра НЕ понравилась именно из за твоего ЕДИНСТВЕННОГО замечания.
Поясню. Есть хорошие игроки, а КОМАНДЫ нет. Вроде бы играют, а БЕСТОЛКОВО., кто в лес, кто по дрова.
Привет коту.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   564 / 797
11 октября в 21:31
Молодцы!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Groove000
   22 / 797
11 октября в 21:28
Да я полностью согласен. Просто на некоторых рано корону надели, а она им, видно, давит...
Практически все молодые и Максименко, и Рассказов, и Дивеев, и Обляков, и Чалов имеют явные признаки звездной болезни. Жадный до футбола, наверное только Сулейманов . Да и тренер ни рыба, ни мясо.
valt134
valt134
   139 / 797
11 октября в 21:25
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил димон 37
       88 / 797
    11 октября в 21:09
    7лихову 7 приветов из Ливерпуля.
    И сравнивать тот слив страны спартачом, и 7 банок пущенных Малафеевым - глупо.
    Groove000
    Groove000 ответил Ваня лучший
       72 / 797
    11 октября в 20:59
    Вот когда мы , да и сами ребята, перестанут делить команду на коней, хряков и быков, тогда у нас будет настоящая команда. Пока ее нет. У Черчесова нет краснодарских, московских и питерских и на них смотреть приятно. А в молодежке и тренер ни рыба, ни мясо, и коллектива нет. Это очень важно.
    Да я полностью согласен. Просто на некоторых рано корону надели, а она им, видно, давит...
    dok66
    dok66
       293 / 797
    11 октября в 20:57
    Вообще дома Польшу должны проходить с разницей +3 . А тут ничья ? Как то не правильно
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Остапчук 67
       44 / 797
    11 октября в 20:53
    Чалов, почему не забил?
    А ты опер, в натуре ?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       57 / 797
    11 октября в 20:41
    Эта команда ни о чем. Пустота.
    boniel3
    boniel3
       494 / 797
    11 октября в 20:37
    Обляков в каждом матче показывает,что он редкий представитель бездарных игроков.Можно делать скидки на многое,но в данном случае "пробу негде ставить".Чалов не лучше.Ну этот хотя бы голы не привозит в свои ворота,но и в чужие не забивает.
    сканер
    сканер
       670 / 797
    11 октября в 20:25
    Обляков и Максименко-это НЕЧТО позорное,просто ужас подрастающий!Чалов мяча боится,тренер-молчун!В общем вряд-ли выйдем из группы.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Groove000
       22 / 797
    11 октября в 20:17
    А голы забивали наши краснодарцы... И где все остальные"звезды", которых уже готова купить Европа - непонятно...
    Вот когда мы , да и сами ребята, перестанут делить команду на коней, хряков и быков, тогда у нас будет настоящая команда. Пока ее нет. У Черчесова нет краснодарских, московских и питерских и на них смотреть приятно. А в молодежке и тренер ни рыба, ни мясо, и коллектива нет. Это очень важно.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       227 / 797
    11 октября в 20:13
    Надо было побеждать.
    морозз
    морозз
       43 / 797
    11 октября в 20:10
    Мне игра понравилась, парни проявили свои лучшие качества и бились до последней секунды матча, такие игры запоминаются! Эта наша молодёжка очень перспективна и готова к свершениям, единственное замечание это небольшая не сыгранность и не реализация убойных моментов!
    Viktor Rocky
    Viktor Rocky ответил BAHbKA BCTAHbKA
       535 / 797
    11 октября в 20:08
    Есть люди
    А есть свиньи
    Gahi
    Gahi
       185 / 797
    11 октября в 20:04
    С такой игрой, хоть ОЧКО сохранили.
    Groove000
    Groove000
       72 / 797
    11 октября в 20:01
    А голы забивали наши краснодарцы... И где все остальные"звезды", которых уже готова купить Европа - непонятно...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       508 / 797
    11 октября в 19:57
    Чалов, почему не забил?
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
       432 / 797
    11 октября в 19:56
    Бычки порадовали.
    Сaн Сaныч
    Сaн Сaныч
       138 / 797
    11 октября в 19:56
    Хоть не проиграли, с таким тренером. Отскочили на 90+1 и то ладно
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