Молодежная сборная России в концовке вырвала ничью в игре с Польшей

11 октября 2019, 18:56

Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в матче 3-го тура отборочного турнира на Евро-2021 до 21 года. Российская команда (5 очков) занимает второе место в группе, сверстники из Польши (7 баллов) - первые.

Россия (до 21) - Польша (до 21) 2:2 (1:2)

Голы: Уткин 25, Сулейманов 90+1 - Дивеев 10 (автогол), Климала 45+1

Состав молодежной сборной России: Максименко, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Умяров (Грулев 86), Уткин (Глушенков 60), Обляков, Рассказов, Ломовицкий (Лисовой 76), Чалов, Сулейманов

Предупреждения: Евгеньев 73, Томчик 90, Дзичек 90+2

В предыдущей игре россияне поделили очки с Болгарией.