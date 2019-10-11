Молодежная сборная России в концовке вырвала ничью в игре с Польшей

Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в матче 3-го тура отборочного турнира на Евро-2021 до 21 года. Российская команда (5 очков) занимает второе место в группе, сверстники из Польши (7 баллов) - первые.
Россия (до 21) - Польша (до 21) 2:2 (1:2)
Голы: Уткин 25, Сулейманов 90+1 - Дивеев 10 (автогол), Климала 45+1
Состав молодежной сборной России: Максименко, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Умяров (Грулев 86), Уткин (Глушенков 60), Обляков, Рассказов, Ломовицкий (Лисовой 76), Чалов, Сулейманов
Предупреждения: Евгеньев 73, Томчик 90, Дзичек 90+2
В предыдущей игре россияне поделили очки с Болгарией.
Дома ....рпльным составом.... отскакивать на последних секундах.....
Не серьёзно...
Дома ....рпльным составом.... отскакивать на последних секундах.....
Не серьёзно...
Поясню. Есть хорошие игроки, а КОМАНДЫ нет. Вроде бы играют, а БЕСТОЛКОВО., кто в лес, кто по дрова.
Привет коту.
Поясню. Есть хорошие игроки, а КОМАНДЫ нет. Вроде бы играют, а БЕСТОЛКОВО., кто в лес, кто по дрова.
Привет коту.
И сравнивать тот слив страны спартачом, и 7 банок пущенных Малафеевым - глупо.
И сравнивать тот слив страны спартачом, и 7 банок пущенных Малафеевым - глупо.
А есть свиньи
А есть свиньи