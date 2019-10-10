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Словакия и Уэльс не выявили победителя

10 октября 2019, 23:51
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия1 : 1Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Сборная Словакии разошлась миром с валлийцами в поединке седьмого тура квалификационного раунда ЧЕ-2020. Словаки занимают второе место в турнирной таблице группы E (10 очков). Сборная Уэльса идет четвертой (семь пунктов).

Словакия - Уэльс 1:1 (0:1)
Голы: Куцка 53 - Мур 25

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьёмбер, Шкриньяр, Ханко, Куцка, Лоботка, Гамшик, Руснак, Боженик (Шафранко 86), Мак (Хараслин 79)
Главный тренер: Гапал Павел.

Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Локайер, Родон , Дэвис, Аллен, Ампаду (Моррелл 58), Бэйл, Уильямс (Уилсон 66), Джеймс, Мур
Главный тренер: Гиггз Райан.

Предупреждения: Бэйл 15, Ампаду 33, Уильямс 50, Дьёмбер 51, Дьёмбер 88, Джеймс 90+4

Удаление: Дьёмбер 88

В другом матче данной отборочной группы сборная Хорватии разгромила венгров.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   180 / 797
11 октября в 07:53
Тем интереснее ситуация в группе
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
11 октября в 07:25
Это хорошо
Alprish
Alprish
   112 / 797
11 октября в 06:22
Словаки дома должны выигрывать.
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