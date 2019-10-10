Словакия и Уэльс не выявили победителя

Сборная Словакии разошлась миром с валлийцами в поединке седьмого тура квалификационного раунда ЧЕ-2020. Словаки занимают второе место в турнирной таблице группы E (10 очков). Сборная Уэльса идет четвертой (семь пунктов).
Словакия - Уэльс 1:1 (0:1)
Голы: Куцка 53 - Мур 25
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьёмбер, Шкриньяр, Ханко, Куцка, Лоботка, Гамшик, Руснак, Боженик (Шафранко 86), Мак (Хараслин 79)
Главный тренер: Гапал Павел.
Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Локайер, Родон , Дэвис, Аллен, Ампаду (Моррелл 58), Бэйл, Уильямс (Уилсон 66), Джеймс, Мур
Главный тренер: Гиггз Райан.
Предупреждения: Бэйл 15, Ампаду 33, Уильямс 50, Дьёмбер 51, Дьёмбер 88, Джеймс 90+4
Удаление: Дьёмбер 88
В другом матче данной отборочной группы сборная Хорватии разгромила венгров.