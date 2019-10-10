Польша обыграла Латвию с крупным счетом

10 октября 2019, 23:50

Сборная Польши разгромила команду Латвии в матче седьмого тура отборочного этапа Евро-2020.

Поляки лидируют в группе G (16 очков). Латвия не набрала ни одного очка и занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы.

Латвия - Польша 0:3 (0:2)

Голы: Левандовски 9, Левандовски 13, Левандовски 76

Латвия: Ванинс, Ругинс, Ошс, Дубра, Ягодинскис, Максименко, Кигурс (Циганикс 86), Лайзанс (Тоберс 72), Икаунекс, Гутковскис, Ракельс (Карашаускс 72)

Главный тренер: Стоянович Славиша.

Польша: Щесны, Кендзера, Глик, Беднарек, Рыбус (Реца 80), Клих (Пёнтек 60), Крыховяк, Шимански, Зелински, Гросицки (Франковски 77), Левандовски

Главный тренер: Бржечек Ежи.

Предупреждение: Максименко 52

Отметим, что в другом поединке группы G сборная Австрии уверенно справилась с Израилем.