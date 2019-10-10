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Польша обыграла Латвию с крупным счетом

10 октября 2019, 23:50
ЛатвияЛоготип футбольный клуб Латвия0 : 3Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Польши разгромила команду Латвии в матче седьмого тура отборочного этапа Евро-2020.

Поляки лидируют в группе G (16 очков). Латвия не набрала ни одного очка и занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы.

Латвия - Польша 0:3 (0:2)
Голы: Левандовски 9, Левандовски 13, Левандовски 76

Латвия: Ванинс, Ругинс, Ошс, Дубра, Ягодинскис, Максименко, Кигурс (Циганикс 86), Лайзанс (Тоберс 72), Икаунекс, Гутковскис, Ракельс (Карашаускс 72)
Главный тренер: Стоянович Славиша.

Польша: Щесны, Кендзера, Глик, Беднарек, Рыбус (Реца 80), Клих (Пёнтек 60), Крыховяк, Шимански, Зелински, Гросицки (Франковски 77), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Предупреждение: Максименко 52

Отметим, что в другом поединке группы G сборная Австрии уверенно справилась с Израилем.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 12:51
Хорошо хоть 0:10.
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
11 октября в 07:04
Слабые латыши
NGYCR7
NGYCR7
   61 / 797
11 октября в 06:30
А где дырявые фанаты из каталонии с криками - "Левандовски только и может Латвиям забивать"

А то после голов Роналду Литве, они как тараканы сползались на ветку, двуличные создания!
Lazurny
Lazurny
   85 / 797
11 октября в 00:03
Латвия слабая.
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