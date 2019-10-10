Сборная Хорватии разгромила венгров

10 октября 2019, 23:50

Сборная Хорватии уверенно обыграла команду Венгрии в матче седьмого тура отборочного раунда ЧЕ -2020. Хорваты возглавляют турнирную таблицу группы E, набрав 13 очков. Венгры идут третьими (9 баллов).

Хорватия - Венгрия 3:0 (3:0)

Голы: Модрич 5, Петкович 24, Петкович 42 Нереализованный пенальти: Перишич 55

Хорватия: Ливакович, Едвай, Ловрен, Вида, Баришич, Модрич (Ковачич 67), Брозович, Ракитич (Влашич 74), Перишич (Брекало 60), Петкович, Ребич

Главный тренер: Далич Златко.

Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Орбан, Кадар (Ланг 46), Корхут, Джуджак (Надь 60), Кляйнхайслер, Вида, Холман, Саллай (Варга 76), Салаи

Главный тренер: Росси Марко.

Предупреждения: Кляйнхайслер 18, Вида 31, Брозович 45, Кляйнхайслер 56, Ловренчич 82

Удаление: Кляйнхайслер 56

Отметим, что в минувшем туре отбора на Евро хорваты сыграли не так успешно, оступившись в матче с Азербайджаном.