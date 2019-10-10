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Сборная Хорватии разгромила венгров

10 октября 2019, 23:50
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Сборная Хорватии уверенно обыграла команду Венгрии в матче седьмого тура отборочного раунда ЧЕ-2020. Хорваты возглавляют турнирную таблицу группы E, набрав 13 очков. Венгры идут третьими (9 баллов).

Хорватия - Венгрия 3:0 (3:0)
Голы: Модрич 5, Петкович 24, Петкович 42 Нереализованный пенальти: Перишич 55

Хорватия: Ливакович, Едвай, Ловрен, Вида, Баришич, Модрич (Ковачич 67), Брозович, Ракитич (Влашич 74), Перишич (Брекало 60), Петкович, Ребич
Главный тренер: Далич Златко.

Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Орбан, Кадар (Ланг 46), Корхут, Джуджак (Надь 60), Кляйнхайслер, Вида, Холман, Саллай (Варга 76), Салаи
Главный тренер: Росси Марко.

Предупреждения: Кляйнхайслер 18, Вида 31, Брозович 45, Кляйнхайслер 56, Ловренчич 82

Удаление: Кляйнхайслер 56

Отметим, что в минувшем туре отбора на Евро хорваты сыграли не так успешно, оступившись в матче с Азербайджаном.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
11 октября в 11:03
Поделом мадьярам.
Romkurch
Romkurch
   47 / 797
11 октября в 05:57
Хорватию с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 05:53
Во втором тайме отдыхали...
beefs
beefs
   225 / 797
11 октября в 00:52
Молодцы Хорваты...
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 797
11 октября в 00:18
Модрич!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(победный гол!!!!)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   133 / 797
11 октября в 00:01
вопрос: Друкула родом откуда?)
Brugzash
Brugzash
   246 / 797
11 октября в 00:00
Хорватов с победой!
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