Австрия уверенно обыграла Израиль на своем поле

10 октября 2019, 23:43

Сборная Австрии обыграла команду Израиля на своем поле в матче седьмого тура квалификационного раунда Евро-2020. Австрийцы набрали 13 очков и занимают второе место в группе G. Сборная Израиля идет пятой с восемью баллами в активе.

Австрия - Израиль 3:1 (1:1)

Голы: Лазаро 41, Хинтереггер 56, Забитцер 88 - Захави 34

Австрия: Станкович, Пош (Триммель 63), Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Баумгартлингер, Илсанкер, Лазаро, Забитцер, Лаймер (Шауб 59), Арнаутович (Грегоритч 82)

Главный тренер: Фода Франко.

Израиль: Марсиано, Таха (Коэн 76), Тиби, Абд Эльхамед, Даса, Биттон, Натхо, Тавата (Бен Харуш 54), Соломон , Даббур (Вейсманн 70), Захави

Главный тренер: Херцег Ондраш.

Предупреждения: Баумгартлингер 31, Пош 48, Даббур 48, Биттон 55

В другой встрече группы G сборная Польши победила команду Латвии.