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Австрия уверенно обыграла Израиль на своем поле

10 октября 2019, 23:43
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия3 : 1Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Сборная Австрии обыграла команду Израиля на своем поле в матче седьмого тура квалификационного раунда Евро-2020. Австрийцы набрали 13 очков и занимают второе место в группе G. Сборная Израиля идет пятой с восемью баллами в активе. 

Австрия - Израиль 3:1 (1:1)
Голы: Лазаро 41, Хинтереггер 56, Забитцер 88 - Захави 34

Австрия: Станкович, Пош (Триммель 63), Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Баумгартлингер, Илсанкер, Лазаро, Забитцер, Лаймер (Шауб 59), Арнаутович (Грегоритч 82)
Главный тренер: Фода Франко.

Израиль: Марсиано, Таха (Коэн 76), Тиби, Абд Эльхамед, Даса, Биттон, Натхо, Тавата (Бен Харуш 54), Соломон , Даббур (Вейсманн 70), Захави
Главный тренер: Херцег Ондраш.

Предупреждения: Баумгартлингер 31, Пош 48, Даббур 48, Биттон 55

В другой встрече группы G сборная Польши победила команду Латвии.

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Все комментарии
Вестник Апокалипсиса
Вестник Апокалипсиса
   221 / 797
11 октября в 18:26
И восстанет родина Шварценеггера и заплачут снова евреи

Откровения Иоанна
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 13:15
Вообщем то волевая победа.
kind pennywise
kind pennywise
   775 / 797
11 октября в 11:59
А было время, когда в отборе к евро 2000 австрийцев громил Израиль 5-0
RMUKMU
RMUKMU
   629 / 797
11 октября в 07:32
Австрия уже практически вышла из группы. Хоть всего +2, но у конкурентов матчи с Польшей.
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
11 октября в 06:01
Австрийцы вознаграждены за упорство.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
11 октября в 04:51
Не совсем то уверенно.
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
11 октября в 00:08
Австрию с победой!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   134 / 797
11 октября в 00:03
    mangoх12
    mangoх12
       17 / 797
    10 октября в 23:49
    отыгрались с 0-1
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