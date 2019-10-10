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Бельгия забила девять мячей в ворота Сан-Марино

10 октября 2019, 23:46
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Сборная Бельгии забила девять безответных мячей в ворота Сан-Марино.

Среди множества авторов забитых голов стоит отметить Ромелу Лукаку - на его счету «дубль».

Бельгия - Сан-Марино 9:0 (6:0)
Голы: Лукаку 28, Шадли 31, Бролли 35 (автогол), Лукаку 41, Алдервейрелд 43, Тилеманс 45+1, Бентеке 79, Вершаерен 84 (пенальти), Кастань 90

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Кастань, Ванакен, Тилеманс, Шадли, Мертенс (Вершаерен 63), Лукаку (Бентеке 76), Азар (Карраско 63)
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Бролли, Симончини, Палацци, Грандони (Лунадеи 78), Муларони, Голинуччи, Джарди (Хирш 46), Нанни, Берарди (Голинуччи 46)
Главный тренер: Варрелла Франко.

Предупреждения: Мертенс 51, Муларони 82, Симончини 90+1

Ранее сообщалось, что Нидерланды одержали победу над Северной Ирландией.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   223 / 797
11 октября в 16:47
Ну вот и нахрена нужны такие команды?Это издевательство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Олег Борткевич
   16 / 797
11 октября в 12:27
Бельгии?
Сан-Маринам ;)
truffagldino
truffagldino
   705 / 797
11 октября в 11:18
Благодаря Сан-Марино Лукаку забил пятидесятый гол за сборную.Такие команды нужны для улучшения статистики.
galem72
galem72
   66 / 797
11 октября в 10:49
Португал, наверное, психует, что его сборке в группу Сан-Марино не попалось.
Судья Дрэд
Судья Дрэд ответил Don Nerazzurri
   102 / 797
11 октября в 10:37
вашему Интеру уже аутсайдер серии С накидал,
ухахахапхахаха
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   564 / 797
11 октября в 10:13
Жестоко.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
11 октября в 09:59
Мне кажется Сан Марино навряд ли попадет на ЧЕ.....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   88 / 797
11 октября в 09:31
Россия Сан-Марино тоже 9:0 бахнула.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
11 октября в 08:50
Ничего удивительного. Разные весовые категории.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
11 октября в 08:49
Наша сборная забьет не меньше
Т34
Т34
   20 / 797
11 октября в 08:38
Поиздевались.
VIPded
VIPded
   34 / 797
11 октября в 08:31
Жестоко... Могли бы бельгийцы и молодняк выпустить...)))
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
11 октября в 08:21
С победой .
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   351 / 797
11 октября в 07:41
Зачем?
С СанМаринами львы толстые)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   133 / 797
11 октября в 07:33
ужас, какой Россия)
shlomo
shlomo
   202 / 797
11 октября в 06:48
Нехило...а в воротах Сан-Марино кто нибудь играл...
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
11 октября в 06:20
Неплохо налукакали
kastites
kastites
   193 / 797
11 октября в 06:02
Столько мячей это не прилично
Eddja
Eddja
   53 / 797
11 октября в 05:54
Круто.
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 05:08
хм, у Бельгии был определённый перевес ...
ОПС
ОПС
   294 / 797
11 октября в 04:24
А слабо все таки оказалось было 10.
ДСА
ДСА
   180 / 797
11 октября в 03:43
Хотели конечно забить 10, не получилось.
Delight
Delight ответил Don Nerazzurri
   465 / 797
11 октября в 02:38
Нашим столько же на кидают.Аха)))
За нас Куртуа, спокойно!)))
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 797
11 октября в 02:06
Браво!
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Ангел неБесГрешен
   279 / 797
11 октября в 02:01
Придется нашим десяток накидать...
Бельгии?
pendulum47
pendulum47
   315 / 797
11 октября в 01:25
Какой матч!!!!!
Sаshа
Sаshа
   263 / 797
11 октября в 01:23
Вот зачем команды уровня Сан- Марино, чтобы проигрывать по 9 0) мальчики для битья, бьют кому ни лень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
11 октября в 01:20
Придется нашим десяток накидать...
drug01
drug01
   46 / 797
11 октября в 00:57
Лидеры по всем статьям, пожалуй нам не догнать!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   195 / 797
11 октября в 00:11
А наши бельгийцам - минимум трёху!
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