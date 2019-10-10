Бельгия забила девять мячей в ворота Сан-Марино

Сборная Бельгии забила девять безответных мячей в ворота Сан-Марино.
Среди множества авторов забитых голов стоит отметить Ромелу Лукаку - на его счету «дубль».
Бельгия - Сан-Марино 9:0 (6:0)
Голы: Лукаку 28, Шадли 31, Бролли 35 (автогол), Лукаку 41, Алдервейрелд 43, Тилеманс 45+1, Бентеке 79, Вершаерен 84 (пенальти), Кастань 90
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Кастань, Ванакен, Тилеманс, Шадли, Мертенс (Вершаерен 63), Лукаку (Бентеке 76), Азар (Карраско 63)
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Сан-Марино: Бенедеттини, Баттистини, Бролли, Симончини, Палацци, Грандони (Лунадеи 78), Муларони, Голинуччи, Джарди (Хирш 46), Нанни, Берарди (Голинуччи 46)
Главный тренер: Варрелла Франко.
Предупреждения: Мертенс 51, Муларони 82, Симончини 90+1
Ранее сообщалось, что Нидерланды одержали победу над Северной Ирландией.
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С СанМаринами львы толстые)
С СанМаринами львы толстые)