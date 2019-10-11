Витиньо помог «Фламенго» обыграть «Атлетико Минейро»

11 октября 2019, 12:51

«Фламенго» обыграл «Атлетико Минейро» в рамках 24-го тура чемпионата Бразилии. Отметим, что в этом поединке отличился экс-форвард ЦСКА Витиньо. Он не забивал за свой клуб с июня.

Рио-де-Жанейро, стадион Маракана

«Фламенго» - «Атлетико Минейро» 3:1 (1:0)

Голы: Соуза Арао да Силва 37, Витиньо 61, Карвальо 76 - да Силва 51

«Фламенго»: Алвес, Рафинья, Родолфо, Мари, Родригес Мартинс, Соуза Арао да Силва, Жерсон, де Барриос Рибейро, Карвальо (Вендел 90+1), Витиньо (Лукас да Силва 84), Бруно Энрике

Главный тренер: Жезуш Жорже.

«Атлетико Минейро»: Уилсон, Кабрал, Яго Майдана, да Силва, Рабелло да Коста, Фабио Сантос, Гоэс Барбоса де Соуза, Элиас (Перейра да Силва 67), Натан, Касарес (Ди Санто 73), Оливейра (Маркиньос 46)

Главный тренер: Сантана Родриго.

Предупреждения: Майдана 22, да Силва 82