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Витиньо помог «Фламенго» обыграть «Атлетико Минейро»

11 октября 2019, 12:51
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)3 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)Атлетико МинейроМатч завершен

«Фламенго» обыграл «Атлетико Минейро» в рамках 24-го тура чемпионата Бразилии. Отметим, что в этом поединке отличился экс-форвард ЦСКА Витиньо. Он не забивал за свой клуб с июня.

Рио-де-Жанейро, стадион Маракана

«Фламенго» - «Атлетико Минейро» 3:1 (1:0)
Голы: Соуза Арао да Силва 37, Витиньо 61, Карвальо 76 - да Силва 51

«Фламенго»: Алвес, Рафинья, Родолфо, Мари, Родригес Мартинс, Соуза Арао да Силва, Жерсон, де Барриос Рибейро, Карвальо (Вендел 90+1), Витиньо (Лукас да Силва 84), Бруно Энрике
Главный тренер: Жезуш Жорже.

«Атлетико Минейро»: Уилсон, Кабрал, Яго Майдана, да Силва, Рабелло да Коста, Фабио Сантос, Гоэс Барбоса де Соуза, Элиас (Перейра да Силва 67), Натан, Касарес (Ди Санто 73), Оливейра (Маркиньос 46)
Главный тренер: Сантана Родриго.

Предупреждения: Майдана 22, да Силва 82

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   17 / 797
11 октября в 23:48
Витек молодцом , две голевые и гол ну вот как можно было его сбагрить а взять мертвого колобка ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   11 / 797
11 октября в 17:24
А Дзюба сколько за зенит в рпл?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   12 / 797
11 октября в 14:02
Витиньо мог бы сейчас играть у Карпина в Ростове и отгружать трешки витинье белорусскому
Отгружать - это про кого то другого. Парень за 3 месяца один гол забил !!!
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
11 октября в 13:44
Совсем не интересно что там происходит.
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
11 октября в 13:33
Больше всех порадовал комментатор:живой,экспрессивный,заводной-одно удовольствие таких слушать,не то что мямли на нашем ТВ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
11 октября в 13:31
Витиньо мог бы сейчас играть у Карпина в Ростове и отгружать трешки витинье белорусскому
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Leha-ha50
   157 / 797
11 октября в 13:30
согласен лучше бы он комментировал на матче тв, пофиг что еа португальском
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
11 октября в 13:16
Не помог, а принёс!) Его гол - победный.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
11 октября в 13:06
Комментатор - "зверь", просто жжет!!!
VIPded
VIPded
   34 / 797
11 октября в 13:01
Ну чо, молодец.
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 12:57
Витя! Армейская закалка.
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
11 октября в 12:55
Фламенго с победой!
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