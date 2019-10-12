В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии. После этой победы боснийцы подымутся на третью строчку с 10 очками, финны на втором месте - 12 очков.
Зеница, стадион Билино Поле
Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 (2:0)
Голы: Хайрович 29, Пьянич 37 (пенальти), Пьянич 58, Ходжич 73 - Похьянпало 79
Босния и Герцеговина: Сехич, Кврзич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Цимирот, Пьянич (Крунич 76), Сарич (Яяло 71), Вишча (Хайрович 18), Ходжич, Гояк
Главный тренер: Просинечки Роберт.
Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри (Вяйсянен 30), Уронен, Лод, Камара, Спарв (Кауко 71), Соири (Похьянпало 46), Туоминен, Пукки
Главный тренер: Канерва Маркку.
Предупреждения: Уронен 51, Райтала 53, Ходжич 75, Яяло 84, Пукки 88
Также ранее в группе D сборные Грузии и Ирландии разошлись ничьей.
Зря финны от Ромки отказались, могли бы еще сильнее быть. Но это их выбор. Заруба вся еще впереди.
Зря финны от Ромки отказались, могли бы еще сильнее быть. Но это их выбор. Заруба вся еще впереди.