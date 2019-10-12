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Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии

вчера, 20:55
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина4 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии. После этой победы боснийцы подымутся на третью строчку с 10 очками, финны на втором месте - 12 очков.

Зеница, стадион Билино Поле

Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 (2:0)
Голы: Хайрович 29, Пьянич 37 (пенальти), Пьянич 58, Ходжич 73 - Похьянпало 79

Босния и Герцеговина: Сехич, Кврзич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Цимирот, Пьянич (Крунич 76), Сарич (Яяло 71), Вишча (Хайрович 18), Ходжич, Гояк
Главный тренер: Просинечки Роберт.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри (Вяйсянен 30), Уронен, Лод, Камара, Спарв (Кауко 71), Соири (Похьянпало 46), Туоминен, Пукки
Главный тренер: Канерва Маркку.

Предупреждения: Уронен 51, Райтала 53, Ходжич 75, Яяло 84, Пукки 88

Также ранее в группе D сборные Грузии и Ирландии разошлись ничьей.

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Все комментарии
vadexus
vadexus
   246 / 867
сегодня в 06:28
Финляндия была аморфной.
mihaluch
mihaluch
   136 / 867
сегодня в 06:23
Хотя в этой группе не всё ясно, но боснийцы должны выходить.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   228 / 867
вчера в 23:11
Молодцы боснийцы так держать 👍🏻
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   185 / 867
вчера в 21:33
Поздравляю Боснии с победой
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 867
вчера в 21:14
Неожиданно!!!
Зря финны от Ромки отказались, могли бы еще сильнее быть. Но это их выбор. Заруба вся еще впереди.
cska plus
cska plus
   2 / 867
вчера в 21:11
Неожиданный конечно результат, в этой группе тоже идёт бойня за второе место.
allemz
allemz
   29 / 867
вчера в 21:10
Лол, кто бы мог подумать, что боснийцы так на изи раскатают финнов!) Тупо слили второе место, когда можно было уйти в отрыв. Тем более счет удобный для сборной Армении, в случае их победы над Лихтенштейном, поднимутся на второе место за счет лучшей разницы мячей. А кто из них выйдет из группы, решат 15 октября в очной встрече.
Свиносеанс
Свиносеанс
   202 / 867
вчера в 20:56
Боснийцев с победой!
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