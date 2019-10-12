вчера, 20:55

В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии. После этой победы боснийцы подымутся на третью строчку с 10 очками, финны на втором месте - 12 очков.

Зеница, стадион Билино Поле

Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1 (2:0)

Голы: Хайрович 29, Пьянич 37 (пенальти), Пьянич 58, Ходжич 73 - Похьянпало 79

Босния и Герцеговина: Сехич, Кврзич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Цимирот, Пьянич (Крунич 76), Сарич (Яяло 71), Вишча (Хайрович 18), Ходжич, Гояк

Главный тренер: Просинечки Роберт.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри (Вяйсянен 30), Уронен, Лод, Камара, Спарв (Кауко 71), Соири (Похьянпало 46), Туоминен, Пукки

Главный тренер: Канерва Маркку.

Предупреждения: Уронен 51, Райтала 53, Ходжич 75, Яяло 84, Пукки 88

Также ранее в группе D сборные Грузии и Ирландии разошлись ничьей.