Мостовой: «Сборная России ещё ничего не выиграла и ничего не добилась»

Экс-полузащитник сборной России порассуждал насчет нынешнего состояния российской национальной команды.

Вопрос с досрочным выходом на Евро неактуальный. В плане того, что какая разница, сегодня или завтра. У нас игры с Кипром и Сан-Марино, а другим тоже играть свои матчи. Ключевая игра для нас была в Глазго, которую мы успешно переломили и добились победы.