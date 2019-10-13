Мостовой: «Сборная России ещё ничего не выиграла и ничего не добилась»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал насчет нынешнего состояния российской национальной команды.
Вопрос с досрочным выходом на Евро неактуальный. В плане того, что какая разница, сегодня или завтра. У нас игры с Кипром и Сан-Марино, а другим тоже играть свои матчи. Ключевая игра для нас была в Глазго, которую мы успешно переломили и добились победы.
Я не знаю, кто определяет, что это лучшая сборная России, но это глупости. У нас очень любят отрывать Советский Союз, потом приплетают. Со статистикой тоже, где-то пишут с учётом СССР, где-то без него. По моему мнению, наша сильнейшая сборная была в 1994-1996 годах. По классу, мастерству мы все играли в Европе и были одними из лучших. Со сборной тогда не складывалось, но и у нынешней сборной складывается далеко не всё. Она ещё ничего не выиграла и ничего не добилась.
Также недавно другой экс-футболист российской сборной Егор Титов поделился ожиданиями накануне матча с командой Кипра в квалификации к Евро-2020.
Ваша сильная сборная 1994-96 с временнопросохшим Романцевым во главе и с тобой в составе что выиграла и чего добилась???
Хотя она объективно сильнее сегодняшней была?
Блин,когда вы уже захлебнетесь в своей поганой желчи?
Теперь баньте.
Ваша сильная сборная 1994-96 с временнопросохшим Романцевым во главе и с тобой в составе что выиграла и чего добилась???
Хотя она объективно сильнее сегодняшней была?
Блин,когда вы уже захлебнетесь в своей поганой желчи?
Теперь баньте.
По классу, мастерству мы все играли в Европе и были одними из лучших.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143625/mostovoy-aleksandr-rossiya
Черта с два, Мост ! Сильнейшая сборная была в 1986--88 гг., и по классу,
и по потенциалу, и по тренерскому цеху, близко вы 94-96 гг.рядом не стояли.
P.S. Да и нынешняя, уж чем-чем, а результатом вас точно уделала, это - факт )
По классу, мастерству мы все играли в Европе и были одними из лучших.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143625/mostovoy-aleksandr-rossiya
Черта с два, Мост ! Сильнейшая сборная была в 1986--88 гг., и по классу,
и по потенциалу, и по тренерскому цеху, близко вы 94-96 гг.рядом не стояли.
P.S. Да и нынешняя, уж чем-чем, а результатом вас точно уделала, это - факт )