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Мостовой: «Сборная России ещё ничего не выиграла и ничего не добилась»

сегодня, 18:04

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал насчет нынешнего состояния российской национальной команды.

Вопрос с досрочным выходом на Евро неактуальный. В плане того, что какая разница, сегодня или завтра. У нас игры с Кипром и Сан-Марино, а другим тоже играть свои матчи. Ключевая игра для нас была в Глазго, которую мы успешно переломили и добились победы. 

Я не знаю, кто определяет, что это лучшая сборная России, но это глупости. У нас очень любят отрывать Советский Союз, потом приплетают. Со статистикой тоже, где-то пишут с учётом СССР, где-то без него. По моему мнению, наша сильнейшая сборная была в 1994-1996 годах. По классу, мастерству мы все играли в Европе и были одними из лучших. Со сборной тогда не складывалось, но и у нынешней сборной складывается далеко не всё. Она ещё ничего не выиграла и ничего не добилась.

Также недавно другой экс-футболист российской сборной Егор Титов поделился ожиданиями накануне матча с командой Кипра в квалификации к Евро-2020. 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   36 / 851
сегодня в 18:18
Ух как же колбасит Шурика-злопыхателя...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 851
сегодня в 18:17
Сами то много выиграли??? Писульки строчить у вас хорошо получалось!!! Сидел бы , да в тряпочку помалкивал!!!
УрсХох
УрсХох
   61 / 851
сегодня в 18:12
Надоело уже его гнусное подтявкивание!
Ваша сильная сборная 1994-96 с временнопросохшим Романцевым во главе и с тобой в составе что выиграла и чего добилась???
Хотя она объективно сильнее сегодняшней была?
Блин,когда вы уже захлебнетесь в своей поганой желчи?
Теперь баньте.
Groove000
Groove000
   93 / 851
сегодня в 18:08
Я с ним согласен. Сравнивать эту сборную по играм с Сан-Марино, Казахстаном и Кипром - полный тупизм. Лично для меня лучшая сборная - образца 2008 года
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 851
сегодня в 18:07
По моему мнению, наша сильнейшая сборная была в 1994-1996 годах.
По классу, мастерству мы все играли в Европе и были одними из лучших.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143625/mostovoy-aleksandr-rossiya

Черта с два, Мост ! Сильнейшая сборная была в 1986--88 гг., и по классу,
и по потенциалу, и по тренерскому цеху, близко вы 94-96 гг.рядом не стояли.
P.S. Да и нынешняя, уж чем-чем, а результатом вас точно уделала, это - факт )
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