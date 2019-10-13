Титов: «Нас в матче с Кипром устраивает и ничья»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России сделал прогноз на матч Кипр — Россия в квалификации Евро-2020.

В очень хорошей форме Дзюба. Сейчас он идет вторым по результативности в отборочном турнире (8 голов). Артем поймал удачу после чемпионата мира. Он «зацелован» нашей публикой, купается в лучах славы, и это положительно влияет на него. Такое длится всегда недолго, век футболиста короток.

Что можно сказать про Кипр. Футбол там на подъеме, однозначно. И чемпионат интересный, испанцы там играют, из Латинской Америки туда приезжают с удовольствием. Потихоньку чемпионат Кипра становится интереснее. Сейчас там жарко, это будет преимуществом хозяев, они в этих условиях играют и тренируются каждый день. Но больших сюрпризов я от них не ожидаю. В группе есть две сборные, которые сильно выделяются — это Бельгия и Россия.

Нас в матче с Кипром устраивает и ничья. Я думаю, что этого результата мы добьемся однозначно. Я бы акцентировал внимание именно на том, что Артем в отличной форме, и поставил бы на то, что он забьет.