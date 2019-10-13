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Титов: «Нас в матче с Кипром устраивает и ничья»

сегодня, 14:51
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч Кипр — Россия в квалификации Евро-2020.

В очень хорошей форме Дзюба. Сейчас он идет вторым по результативности в отборочном турнире (8 голов). Артем поймал удачу после чемпионата мира. Он «зацелован» нашей публикой, купается в лучах славы, и это положительно влияет на него. Такое длится всегда недолго, век футболиста короток.

Что можно сказать про Кипр. Футбол там на подъеме, однозначно. И чемпионат интересный, испанцы там играют, из Латинской Америки туда приезжают с удовольствием. Потихоньку чемпионат Кипра становится интереснее. Сейчас там жарко, это будет преимуществом хозяев, они в этих условиях играют и тренируются каждый день. Но больших сюрпризов я от них не ожидаю. В группе есть две сборные, которые сильно выделяются — это Бельгия и Россия.

Нас в матче с Кипром устраивает и ничья. Я думаю, что этого результата мы добьемся однозначно. Я бы акцентировал внимание именно на том, что Артем в отличной форме, и поставил бы на то, что он забьет.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   237 / 851
сегодня в 16:33
Раз устраивает ничья, значит проиграем.
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 851
сегодня в 15:34
Нужно побеждать .
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 15:32
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    сегодня в 15:30
    Ох, боюсь, наши на расслабоне выйдут... Вот тут-то может и прилететь.
    КЭТиК
    КЭТиК
       127 / 851
    сегодня в 15:19
    Титов не уверен.
    VIPded
    VIPded
       36 / 851
    сегодня в 15:04
    Нам рейтинг надо поднимать, так что ничейки мало!!!
    Mangur
    Mangur
       579 / 851
    сегодня в 14:55
    Без комментариев
    Зейский
    Зейский
       235 / 851
    сегодня в 14:54
    Все свиные повылазили. Только болтать.
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