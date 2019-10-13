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Бояринцев: «После 1:7 с Португалией было стыдно»

сегодня, 16:11

Бывший футболист сборной России Денис Бояринцев вспомнил о поражении в матче отбора ЧМ-2006 с Португалией (1:7). Встреча состоялась 15 лет назад.

В тот вечер португальцы били по девяткам, Славка Малафеев пытался, пластался, но удары были такие, что не вытащить — Роналду бил по девяткам, в тот вечер всё сложилось для них. Мы перед этим матчем выиграли у Люксембурга, может, дали слабину где-то. Первый тайм складывался для нас неплохо, в конце нам уже сетку набили, соперник поймал кураж. Когда выходил на поле при 0:4, хотелось чем-то отметиться, но не вышло.

Ярцев в раздевалке сказал нам правильные слова, всё было по-мужски, но без оскорблений, без перехода на личности. Помню обратную дорогу домой, было очень стыдно, во всех новостях обсуждали. В клуб было стыдно возвращаться, такие поражения безболезненно не проходят. Любые неудачи надо переносить стойко, каждому хотелось уже сыграть в следующем матче, чтобы исправиться. Внутренний чемпионат переключал на успехи клуба, но любой игрок сборной хотел вернуться в команду, чтобы изменить ситуацию.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет с командой Кипра в матче отборочного турнира Евро-2020. 

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Все комментарии
Прохорович
Прохорович ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
сегодня в 17:32
7-0 стыдно за спартак
тебе не кажется что ты можешь стать попугаем- это они се время повторяют зайченные фразы?
112910415
112910415
   35 / 851
сегодня в 17:12
это перед Бельгией надо вспоминать
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 17:00
    fanliverpoolfan забанен навсегда
    fanliverpoolfan забанен навсегда
       248 / 851
    сегодня в 16:55
    7-0 стыдно за спартак
    sir_Alex
    sir_Alex
       19 / 851
    сегодня в 16:31
    Зато сейчас не стыдно и крымнаш!
    oFANATo
    oFANATo
       73 / 851
    сегодня в 16:23
    спартачам за семерочки стыдиться не привыкать.
    ДСА
    ДСА
       209 / 851
    сегодня в 16:23
    Воспоминания покоя не дают.
    волгодон 2
    волгодон 2
       72 / 851
    сегодня в 16:19
    За Спартак Денис выступал в то время,так что о стыде знает не понаслышке.
    Mangur
    Mangur
       579 / 851
    сегодня в 16:14
    За 1-7 Португалии не было стыдно. Вот за поражение от Грузии и Албании вам стыдно не было?
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