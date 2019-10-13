Адиев: «Семёнов перерос уровень „Ахмата“»

Бывший тренер «Ахмата» оценил игру защитника грозненского клуба , а также рассказал о предстоящей игре между сборными Кипра и России:

У сборной России появился определенный уровень, он подкрепляется тем, что сборная играет без срывов. Если раньше они у нас были, то сейчас в этом плане всё отлично. Сегодня наша сборная должна выйти на Евро.



Андрей Семёнов — отличный защитник. Глядя на нынешнее турнирное положение «Ахмата», можно выразиться, что он перерос эту команду, но команда ставила в этом году амбициозные задачи. Руководство переподписало всех лидеров, в том числе и Семёнова, подписали Глушакова. Было сделано многое, чтобы клуб претендовал на еврокубки. Если зимой под команду сделают трансферы, то это будет, повторюсь, очень амбициозный проект.



По своему потенциалу Семёнов давно готов к переходу в топ-клуб. Знаю, что к нему проявляли интерес московские клубы. Он игрок уровня сборной и футболист, который обязан играть в еврокубках.