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Колосков: «1:7 с Португалией — это позор, не поспоришь»

сегодня, 16:45

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков вспомнил о поражении России в матче отбора ЧМ-2006 с Португалией (1:7). Встреча состоялась ровно 15 лет назад.

Я сидел на трибуне, смотрел игру. Что ни удар, то в ворота. Что ни удар, то в девятку, то в шестёрку, то под штангу. Восемь ударов — семь голов, а больше нечего вспоминать. Трагедия — это слишком суровое определение, но позор — да, с этим не поспоришь. Поражение рассматривали даже депутаты на заседании и посчитали, что было нанесено оскорбление российскому болельщику. Меня туда не вызывали, но я слышал об этом.

С Ярцевым после игры, естественно, общались. Он никак не мог объяснить результат, здесь оправданий не придумаешь. Так получилось, бывает. Мы же не можем объяснить последние поражения «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы. Это поражение не приблизило мой уход из РФС, он был предрешён. Просто фон был более негативный, но Португалия не стала решающим фактором ухода.

Ранее бывший футболист сборной России Денис Бояринцев также вспомнил об этом матче.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 851
сегодня в 17:52
Вот Бразилия − Германия 1:7 − это, действительно, и позор, и национальная трагедия!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Alprish
   125 / 851
сегодня в 17:39
Играли почти одни свиньи во главе со свиным тренером, вот и результат - семерочка.
и кто там из Спартака был?
cska1948
cska1948
   52 / 851
сегодня в 17:23
Какие-то сомнительные юбилеи мы отмечаем в последние дни. Игра с Украиной, теперь вот с Португалией.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   126 / 851
сегодня в 17:18
Уход Колоскова был предрешён, но 1:7 безусловно его ускорил.
Alprish
Alprish
   134 / 851
сегодня в 17:13
Играли почти одни свиньи во главе со свиным тренером, вот и результат - семерочка.
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 851
сегодня в 17:10
Вспомнила бабка ......
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   125 / 851
сегодня в 17:02
это не позор. Это Слава Малафеев с дальними ударами не дружил))))
Гавроша
Гавроша
   43 / 851
сегодня в 16:55
Что этот колосков там вообще делал? Все эти поездки денег стоят.
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   248 / 851
сегодня в 16:53
7-0 вот это позор
karnager
karnager
   202 / 851
сегодня в 16:45
А почему они все встали этот матч вспоминать?
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