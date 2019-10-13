Колосков: «1:7 с Португалией — это позор, не поспоришь»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков вспомнил о поражении России в матче отбора ЧМ -2006 с Португалией (1:7). Встреча состоялась ровно 15 лет назад.

Я сидел на трибуне, смотрел игру. Что ни удар, то в ворота. Что ни удар, то в девятку, то в шестёрку, то под штангу. Восемь ударов — семь голов, а больше нечего вспоминать. Трагедия — это слишком суровое определение, но позор — да, с этим не поспоришь. Поражение рассматривали даже депутаты на заседании и посчитали, что было нанесено оскорбление российскому болельщику. Меня туда не вызывали, но я слышал об этом.