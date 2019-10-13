Колосков: «1:7 с Португалией — это позор, не поспоришь»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков вспомнил о поражении России в матче отбора ЧМ-2006 с Португалией (1:7). Встреча состоялась ровно 15 лет назад.
Я сидел на трибуне, смотрел игру. Что ни удар, то в ворота. Что ни удар, то в девятку, то в шестёрку, то под штангу. Восемь ударов — семь голов, а больше нечего вспоминать. Трагедия — это слишком суровое определение, но позор — да, с этим не поспоришь. Поражение рассматривали даже депутаты на заседании и посчитали, что было нанесено оскорбление российскому болельщику. Меня туда не вызывали, но я слышал об этом.
С Ярцевым после игры, естественно, общались. Он никак не мог объяснить результат, здесь оправданий не придумаешь. Так получилось, бывает. Мы же не можем объяснить последние поражения «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы. Это поражение не приблизило мой уход из РФС, он был предрешён. Просто фон был более негативный, но Португалия не стала решающим фактором ухода.
Ранее бывший футболист сборной России Денис Бояринцев также вспомнил об этом матче.