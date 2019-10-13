Ярцев поделился ожиданиями от матча Кипр – Россия

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев поделился ожиданиями от встречи национальной команды с киприотами. Игра пройдет 13 октября в Никосии в рамках отборочного этапа Евро-2020.
В том, что мы сильнее киприотов, у меня сомнений нет. Единственное, что играть в таком режиме с перелетом достаточно тяжело. Самый главный вопрос – сумеет ли команда восстановиться к этой игре. Даже в матче с шотландцами я ни секунды не сомневался в том, что будет победа. Игра шла до одного гола. Если сборной России удастся забить первыми в матче с киприотами, игра может пойти по нашему сценарию.
Отметим, что ранее о предстоящем матче с Кипром высказался бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис.
Тренер позорник, который бросил сборную России прямо во время матча, позорно убежав!
Тренер позорник, который бросил сборную России прямо во время матча, позорно убежав!