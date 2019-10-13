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Ярцев поделился ожиданиями от матча Кипр – Россия

сегодня, 14:39
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев поделился ожиданиями от встречи национальной команды с киприотами. Игра пройдет 13 октября в Никосии в рамках отборочного этапа Евро-2020.

В том, что мы сильнее киприотов, у меня сомнений нет. Единственное, что играть в таком режиме с перелетом достаточно тяжело. Самый главный вопрос – сумеет ли команда восстановиться к этой игре. Даже в матче с шотландцами я ни секунды не сомневался в том, что будет победа. Игра шла до одного гола. Если сборной России удастся забить первыми в матче с киприотами, игра может пойти по нашему сценарию.

Отметим, что ранее о предстоящем матче с Кипром высказался бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   150 / 851
сегодня в 15:26
Как у этого предателя вообще совести хватает о сборной рассуждать?
Тренер позорник, который бросил сборную России прямо во время матча, позорно убежав!
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   718 / 851
сегодня в 15:22
Кто бы говорил,сам забыл матч ,когда ты обо76ся в роли тренера 1:7 от Португалии,сиди и сори в две дырки,прогнозист Хренов.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 14:50
Очень много если, лучше подождать 6 часов.
drug01
drug01
   46 / 851
сегодня в 14:50
А если мы пропустим первыми....?????
Свиносеанс
Свиносеанс
   159 / 851
сегодня в 14:44
Сколько свиных дают свои прогнозы, лучше бы свиней вытащили с 12-го места всем скопом.
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