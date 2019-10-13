Ярцев поделился ожиданиями от матча Кипр – Россия

Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от встречи национальной команды с киприотами. Игра пройдет 13 октября в Никосии в рамках отборочного этапа Евро-2020.

В том, что мы сильнее киприотов, у меня сомнений нет. Единственное, что играть в таком режиме с перелетом достаточно тяжело. Самый главный вопрос – сумеет ли команда восстановиться к этой игре. Даже в матче с шотландцами я ни секунды не сомневался в том, что будет победа. Игра шла до одного гола. Если сборной России удастся забить первыми в матче с киприотами, игра может пойти по нашему сценарию.