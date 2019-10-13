Павлюченко: «Мне кажется, сегодня победы не будет»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Кипра в квалификации Евро-2020.

Выездной матч против Кипра в жарких условиях может сыграть свою роль. Мне кажется, что будет ничья, голов много забито не будет. Сборная Кипра достаточно крепкая и хорошая команда, там футболисты играющие все, жаркая погода сыграет свою роль.

Хочется сегодня победы, но, как мне кажется, победы не будет, поэтому я бы поставил на ничью 0:0 или 1:1. Потом уже можно спокойно покупать билеты на Евро.