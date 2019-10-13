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Павлюченко: «Мне кажется, сегодня победы не будет»

сегодня, 16:28
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Кипра в квалификации Евро-2020.

Выездной матч против Кипра в жарких условиях может сыграть свою роль. Мне кажется, что будет ничья, голов много забито не будет. Сборная Кипра достаточно крепкая и хорошая команда, там футболисты играющие все, жаркая погода сыграет свою роль.

Хочется сегодня победы, но, как мне кажется, победы не будет, поэтому я бы поставил на ничью 0:0 или 1:1. Потом уже можно спокойно покупать билеты на Евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   215 / 851
сегодня в 17:22
Пессимизм лучше, чем оптимизм.
112910415
112910415
   35 / 851
сегодня в 17:20
вполне себе возможно
VIPded
VIPded
   36 / 851
сегодня в 17:15
А мы всё равно ждём Победу России!!!
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 17:04
Накаркают хрющи.
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