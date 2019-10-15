Лебедев: «Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение»

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины , который поставил под сомнение потенциальную победу сборной России на Евро-2020.

Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение, потому что подобные комментарии надо расценивать с улыбкой и иронией. Если посмотреть серьёзно на некоторые вопросы, то Украина вчера обыграла действующих чемпионов Европы с Роналду в основном составе, который забил свой 700-й гол. Надо сказать, матч был очень интересный, и обыграли по делу. Конечно, в нашей группе команд уровня Португалии нет. Бельгия просто уже давно ничего не завоёвывала, поэтому я не думаю, что этот игрок хотел оскорбить наших парней. Это спорт, здесь все игроки обмениваются ироническими высказываниями, колкими замечаниями, шутками.