Лебедев: «Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение»

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который поставил под сомнение потенциальную победу сборной России на Евро-2020.
Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение, потому что подобные комментарии надо расценивать с улыбкой и иронией. Если посмотреть серьёзно на некоторые вопросы, то Украина вчера обыграла действующих чемпионов Европы с Роналду в основном составе, который забил свой 700-й гол. Надо сказать, матч был очень интересный, и обыграли по делу. Конечно, в нашей группе команд уровня Португалии нет. Бельгия просто уже давно ничего не завоёвывала, поэтому я не думаю, что этот игрок хотел оскорбить наших парней. Это спорт, здесь все игроки обмениваются ироническими высказываниями, колкими замечаниями, шутками.
Давайте не будем обсуждать, оскорбил он нас или унизил, а 16 ноября выиграем у Бельгии. Это будет лучшее доказательство в ответ на слова Яремчука. Вот тогда Артём Дзюба не полезет за словом в карман и ответит ему. Вот это будет настоящий русский ответ. А сейчас — ну сказал и сказал. Зачем мы будем обращать внимание на высказывание каждого футболиста каждой сборной? Я понимаю, если бы это сказал Мбаппе, Месси, Роналду, а Яремчук — ну кто его знает? Выйдите на улицу — вам один из миллиона скажет, что, может, слышал эту фамилию. Его никто не знает, да и пускай дальше не знают. Сделал себе парень рекламу, теперь все СМИ его обсуждают.
И улыбает Соккер , который с упорством достойным лучшего применения , суёт эти ТИПА футбольные новости в ленту!
Браво!
И улыбает Соккер , который с упорством достойным лучшего применения , суёт эти ТИПА футбольные новости в ленту!
Браво!
Вот мне вообще пофиг было на эти слова, сказал ну и фиг с этим.
Хотя доля правды в его словах конечно есть. У нас теперь всех отправляют в топ клубы и прочая ерунда.
Вот мне вообще пофиг было на эти слова, сказал ну и фиг с этим.
Хотя доля правды в его словах конечно есть. У нас теперь всех отправляют в топ клубы и прочая ерунда.
А в голове Украина.
А в голове Украина.