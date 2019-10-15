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Лебедев: «Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение»

сегодня, 15:28

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который поставил под сомнение потенциальную победу сборной России на Евро-2020.

Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение, потому что подобные комментарии надо расценивать с улыбкой и иронией. Если посмотреть серьёзно на некоторые вопросы, то Украина вчера обыграла действующих чемпионов Европы с Роналду в основном составе, который забил свой 700-й гол. Надо сказать, матч был очень интересный, и обыграли по делу. Конечно, в нашей группе команд уровня Португалии нет. Бельгия просто уже давно ничего не завоёвывала, поэтому я не думаю, что этот игрок хотел оскорбить наших парней. Это спорт, здесь все игроки обмениваются ироническими высказываниями, колкими замечаниями, шутками.

Давайте не будем обсуждать, оскорбил он нас или унизил, а 16 ноября выиграем у Бельгии. Это будет лучшее доказательство в ответ на слова Яремчука. Вот тогда Артём Дзюба не полезет за словом в карман и ответит ему. Вот это будет настоящий русский ответ. А сейчас — ну сказал и сказал. Зачем мы будем обращать внимание на высказывание каждого футболиста каждой сборной? Я понимаю, если бы это сказал Мбаппе, Месси, Роналду, а Яремчук — ну кто его знает? Выйдите на улицу — вам один из миллиона скажет, что, может, слышал эту фамилию. Его никто не знает, да и пускай дальше не знают. Сделал себе парень рекламу, теперь все СМИ его обсуждают.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   362 / 821
сегодня в 17:15
а ведь Лебедев прав: какой-то непонятный персонаж что-то тявкнул, а все бросились обсуждать! У него в жизни радостей-то других совсем нет, кроме как про соседей что-нибудь стукануть, авось зачтется!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   7 / 821
сегодня в 16:20
Пожалуйста))
STVA 1
STVA 1 ответил Так Себе Аналитик
   96 / 821
сегодня в 16:20
Имхо он не так уж неправ. Бельгия хороша (в первую очередь за счет КДБ и сейчас находящегося в плохой форме Азара), но баланса у нее мало в команде. У Португалии молодежь, которая пришла в сборную, сейчас сильнее. Тренд идет на то, что Бельгия сдувается медленно, а Португалия набирает обороты.
Согласен , но на данный момент , сборные равны по силам! А он смотрит на то , что кто выиграл!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   17 / 821
сегодня в 16:19
Он не тронул Спартак, а на остальные команды плквать, ведь команда должна быть одна
Конечно, если бы не "Спартак", болельщикам "Тамбова", например, оставалось бы только тосковать, а так всем есть над чем посмеяться))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил STVA 1
   17 / 821
сегодня в 16:18
Сказал и сказал! Что раздувать то! Но этот то Лебедь , сказал что Бельгия не уровень Португалии!!! Вот это знатоГГГ футбола!! И улыбает Соккер , который с упорством достойным лучшего применения , суёт эти ТИПА футбольные новости в ленту! Браво!
Имхо он не так уж неправ. Бельгия хороша (в первую очередь за счет КДБ и сейчас находящегося в плохой форме Азара), но баланса у нее мало в команде. У Португалии молодежь, которая пришла в сборную, сейчас сильнее. Тренд идет на то, что Бельгия сдувается медленно, а Португалия набирает обороты.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 821
сегодня в 16:18
Он не тронул Спартак, а на остальные команды плквать, ведь команда должна быть одна
STVA 1
STVA 1 ответил Eddja
   96 / 821
сегодня в 16:17
Лебедев это не сын демагога Жириновского?
Он самый
Eddja
Eddja
   55 / 821
сегодня в 16:15
Лебедев это не сын демагога Жириновского?
STVA 1
STVA 1
   96 / 821
сегодня в 16:12
Сказал и сказал! Что раздувать то! Но этот то Лебедь , сказал что Бельгия не уровень Португалии!!! Вот это знатоГГГ футбола!!

И улыбает Соккер , который с упорством достойным лучшего применения , суёт эти ТИПА футбольные новости в ленту!

Браво!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   97 / 821
сегодня в 15:50
Я не могу понять почему у многих россиян так бомбануло от этих слов?!
Вот мне вообще пофиг было на эти слова, сказал ну и фиг с этим.
Хотя доля правды в его словах конечно есть. У нас теперь всех отправляют в топ клубы и прочая ерунда.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 821
сегодня в 15:44
Жаль его . Он ведёт сравнение с уровнем сборной России , а мы про более высокий уровень думаем .
d_fincher
d_fincher
   53 / 821
сегодня в 15:39
Раньше думал, что Украину зовут младшим братом из-за некоего пренебрежения к их размерам. Но на деле речь о поведении: у них всё такое- и политики, и футболисты, и подход к чему-либо. Как у брата-подростка. Уж и не знаю, чей он брат - России или Европы или еще чей-то, но вот эта дурость, дурацкость у них реально во всех сферах жизни. И обыграть Португалию, чтобы потом харкнуть в Россию - это что в голове-то?

А в голове Украина.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   78 / 821
сегодня в 15:31
Вот именно - ляпнул с горяча, так пора бы уже и забыть. Не зачем раздувать тему. пользы от неё ни кому точно не будет!
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