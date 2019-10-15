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Главред Esquire назвал кумовством назначение Тедеско в «Спартак»

сегодня, 09:09

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

Мне, как болельщику «Спартака», унизительно и обидно читать вот такое заказное г*вно, а еще более унизительно чувствовать, как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер-тренера.

У Тедеско невероятные достижения в «Эрцгебирге». Где? Вы серьезно? Удивительный прошлогодний результат с «Шальке» и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от «Манчестер Сити». Хороший тренер. О**ительный просто. Редкая удача. Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит: «Что ж вы творите то, бестолочи?». 

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EAGinLE
EAGinLE
   31 / 808
сегодня в 09:53
Весной будет ясно .
Footbolista
Footbolista
   3 / 808
сегодня в 09:18
Какое отношение к футболу имеет этот минаев?...пиши дальше про "телок"...редактор-атомный реактор)...
beefs
beefs
   252 / 808
сегодня в 09:15
Ну и дела, ещё ничего не сделал, а уже об...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   121 / 808
сегодня в 09:11
Как он прав, Тедеско еще работать не начал, а уже гнать пора.
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