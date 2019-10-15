Главред Esquire назвал кумовством назначение Тедеско в «Спартак»

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака».

Мне, как болельщику «Спартака», унизительно и обидно читать вот такое заказное г*вно, а еще более унизительно чувствовать, как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер-тренера.

У Тедеско невероятные достижения в «Эрцгебирге». Где? Вы серьезно? Удивительный прошлогодний результат с «Шальке» и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от «Манчестер Сити». Хороший тренер. О**ительный просто. Редкая удача. Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит: «Что ж вы творите то, бестолочи?».