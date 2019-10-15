Мостовой - о Тедеско: «В шоке от такого назначения»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды.

Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?!! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос «верю — не верю» в нового тренера. А как это вообще возможно?!