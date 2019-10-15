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Мостовой - о Тедеско: «В шоке от такого назначения»

сегодня, 11:28

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?!! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос «верю — не верю» в нового тренера. А как это вообще возможно?!

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   56 / 811
сегодня в 12:47
Будем надеяться что Шурик прав ))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Lucho Gonzalez
   476 / 811
сегодня в 12:47
В спартак любого физрука по блату возьмут, лишь бы не мешал бабло отмывать
Он даже не физрук, вроде начинающего Слуцкера гыгы
Nikola45
Nikola45
   56 / 811
сегодня в 12:45
Если Мостовой против! Может и правда не совсем плохой тренер!
Саша то еще тот ....))
Я надеялся что Тарасовка идет прямым курсом в ФНЛ ))
А они как зайцы петляют ))
sir_Alex
sir_Alex
   44 / 811
сегодня в 12:43
Спорное назначение, чего уж тут!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   109 / 811
сегодня в 12:39
В спартак любого физрука по блату возьмут, лишь бы не мешал бабло отмывать
beloff
beloff
сегодня в 12:37
да да 2 место в Бундеслиге = ноунейм тренер? Мостовой похмелился бы сначала прежде чем говорить чушь
Nekit92
Nekit92
   153 / 811
сегодня в 12:36
Опустит великих в ФНЛ! Верим.
GYTSYL
GYTSYL
сегодня в 12:35
Все верно,про семака тоже знают человек 12 от силы
Roger Young
Roger Young
   126 / 811
сегодня в 12:32
Если Мостовой не смотрит немецкий футбол, это не значит, что Тедеско никто не знает.

Это означает только, что Мостовой не смотрит немецкий футбол
d_fincher
d_fincher
   75 / 811
сегодня в 12:10
Сашка Мостовой все так же не следит за ситуацией в футболе, ни европейском, ни в РПЛ, но все так же считает, что его славное прошлое в Сельте дает ему право возглавлять любой клуб. Предложений ждет сидит. Пока 34-летний инженер с автозавода лицензию ПРО получал - и не нашу, 200 часов теории, а немецкую - 800 часов. Мостовому лучше помолчать, по-хорошему если.
VIPded
VIPded
   42 / 811
сегодня в 12:01
Для Спартака и такой ГТ излишен. Один фиг дорога прямая в ФНЛ...)))
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   23 / 811
сегодня в 11:51
Завоевать второе место в Бундеслиге-2017/18 год, с такой командой, как Шальке, это довольно неплохой результат. Так что, Мостовой преувеличивает, что Тедеско ни как тренер.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил STVA 1
   363 / 811
сегодня в 11:49
Ну если откровенно, то в Спартак в нынешней ситуации ТОП тренера не затащить, а Тедеско в принципе работал с не самым плохим европейским клубом.
beefs
beefs
   256 / 811
сегодня в 11:46
Поживём, увидим....
STVA 1
STVA 1 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   99 / 811
сегодня в 11:45
Здесь все понятно. Это ставленник Цорна. Вряд ли он будет ж-пу рвать.
mihaluch
mihaluch
   104 / 811
сегодня в 11:38
В футболе всё может быть. Вероятность того что получится мала, но она есть.
oFANATo
oFANATo
   66 / 811
сегодня в 11:37
Вся страна уже смеется над спартаком и как там ведутся дела.
viv
viv
   62 / 811
сегодня в 11:35
Мостовой..все просто объясняется...семинольные пригласили семинольного физрука....
yuta_84
yuta_84
   506 / 811
сегодня в 11:35
Мост нормально пылил за Сельту,но как человек г....
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   363 / 811
сегодня в 11:30
Я помню также гнобили Черчесова после назначения в сборной) а теперь все эти эксперты молчат)
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