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Панченко рассказал о трансферной политике ростовского СКА

сегодня, 10:07

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал о трансферной политике клуба.

Мы сделаем все возможное, чтобы структурные изменения в клубе сопровождались спортивным результатом. Наша цель — комплектование команды футболистами, которые будут прогрессировать, показывать качественный футбол и решать поставленные перед ними задачи. К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается.

Ранее стало известно, что Баста стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 811
сегодня в 11:00
Посмотрим .
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 811
сегодня в 10:55
Удел СКА - серединка втордива или чуть выше.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Принц тарасовский
   48 / 811
сегодня в 10:48
СКА пора менять прогнивший ФК Ростов в РПЛ.
Сперва пусть Ростов отстирает в РПЛ чухонскую тухлятину, а мы полюбуемся.
STVA 1
STVA 1
   99 / 811
сегодня в 10:40
Ее пока нет этой политики.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   125 / 811
сегодня в 10:11
СКА пора менять прогнивший ФК Ростов в РПЛ.
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