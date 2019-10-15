Панченко рассказал о трансферной политике ростовского СКА

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал о трансферной политике клуба.

Мы сделаем все возможное, чтобы структурные изменения в клубе сопровождались спортивным результатом. Наша цель — комплектование команды футболистами, которые будут прогрессировать, показывать качественный футбол и решать поставленные перед ними задачи. К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается.