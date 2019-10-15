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Юран – о Яремчуке: «Таких называют футболистиками»

сегодня, 15:15

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который поставил под сомнение потенциальную победу сборной России на Евро-2020.

Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо. Во-вторых, пусть говорит за свою сборную, а не за Россию. Это неправильно — рассказывать, кого обыграла другая сборная, футболист должен играть в футбол. А такие футболисты называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Возможно, кто-то попросил Яремчука вспомнить о России в таком плане.

Какая сборная сильнее на данный момент? Давайте вспомним, участвовала ли вообще Украина на чемпионате мира в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала на чемпионате мира.

Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то, это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в «Уфу», а потом уже он поехал дальше.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   272 / 821
сегодня в 17:15
а зачем вообще обращать внимание на заявления чука? просто пошли ему почётную кастрюлю)))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   46 / 821
сегодня в 17:02
Вся эта ситуация - яркий пример, как из абсолютного *овна можно вылепить пулю !
aNOOBis
aNOOBis ответил Cympak-05
   128 / 821
сегодня в 16:30
Слова правильные. Но ведь Россия не пробилась на чм тоже. Хотя не думаю, что команда прошедшая в четвертьфинал не прошла бы отбор
Дания выиграла Европу, но попала на турнир из-за дисквалификации Югославии, провалив отборочный этап
Gloomy59
Gloomy59
   396 / 821
сегодня в 16:24
Господа россияне, давайте спокойно смотреть на бред сыночка б..........ца, ибо в самое ближайшее время всех этих футболеров и всех б..........ов ожидает перспектива Шарика!!!!!!! (из анекдота)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 821
сегодня в 16:19
Юран встал на его уровень
ДСА
ДСА
   158 / 821
сегодня в 16:06
Ждем ответный укол с той стороны.
mangoх12
mangoх12
   21 / 821
сегодня в 16:03
Юран сам то из хохлов будет но там не пригодился , зато в каждой бочке затычка
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответил Шуnя771
сегодня в 15:40
Юран: "Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо" Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143996/yuran-sergey-rossiya А допустимо высказывание за победу на Евро? Как это выглядит по отношению к Сборным Германии, Франции, Голландии, Италии, Испании, Англии....?
Черчесов сказал, что ЗАДАЧА выиграть ЧЕ, а не то, что мы его выиграем. Учитесь читать.
И что вообще он мог ответить? - Поедем на ЧЕ туристами?
Mangur
Mangur
   625 / 821
сегодня в 15:39
Без комментариев
Дмитрий Маккавеев
Дмитрий Маккавеев ответил Шуnя771
   685 / 821
сегодня в 15:39
Юран: "Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо" Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143996/yuran-sergey-rossiya А допустимо высказывание за победу на Евро? Как это выглядит по отношению к Сборным Германии, Франции, Голландии, Италии, Испании, Англии....?
Черчесов сказал о ЦЕЛИ сборной - победить на ЕВРО. Он не сказал, что непременно это сделает. Но ставить высокие цели - разве это плохо?! Это можно и нужно делать всем и каждому.
mihaluch
mihaluch
   116 / 821
сегодня в 15:39
Хохлы начали дрязги разводить.
Шуnя771
Шуnя771
   32 / 821
сегодня в 15:34
Юран: "Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1143996/yuran-sergey-rossiya

А допустимо высказывание за победу на Евро? Как это выглядит по отношению к Сборным Германии, Франции, Голландии, Италии, Испании, Англии....?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   43 / 821
сегодня в 15:34
Может таких называют кострюлеголовыми футболистками?
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   78 / 821
сегодня в 15:26
Юран ещё хуже высказался. Нет чтоб замять тему, так нет надо ещё больше внимание привлечь к Российско-Украинским отношениям, поливая друг друга грязью((
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:24
Слова правильные. Но ведь Россия не пробилась на чм тоже. Хотя не думаю, что команда прошедшая в четвертьфинал не прошла бы отбор
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 821
сегодня в 15:23
Жестко, но справедливо!!!
Армейская душа
Армейская душа
   54 / 821
сегодня в 15:22
В точку
Ладожский
Ладожский
   208 / 821
сегодня в 15:19
Правильно сказал.
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