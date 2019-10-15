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Грозный: «Гвардиола ставит футбол, похожий на спартаковский»

сегодня, 18:06

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

В России моё сердце принадлежит «Спартаку». Слежу за ними и всегда желаю успеха. Но то, что происходит со «Спартаком» сейчас, мне не очень нравится, не нравится тренерская чехарда.

Что касается Тедеско, то неизвестно, получится ли у него. «Спартаковскую игру» может поставить только тот, кто отлично знает, что такое «Спартак». Почему руководство к Романцеву не обращается? Может, он сам не хочет, тогда это уже другое дело. Ведь Олега Ивановича интересуют качества игрока, а не деньги. Тренер ставит игру команды, никто иной, только тренер.

Если не Олег Иванович, то кто-то другой из бывших спартаковцев: Карпин, Шалимов или Мостовой. Правда, неизвестно, хочет ли Саша начинать карьеру или нет. Либо нужен тренер, который ставит футбол, похожий на спартаковский. Это Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Луис Энрике. Их футбол – спартаковский.

Ещё раз добавлю, Олег Иванович Романцев – тренер, который нужен «Спартаку». Ему должны дать поработать с командой ещё раз.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 822
сегодня в 19:21
Понятное дело, Генич по своей наивности считает просто что "Спартак" - это русская "Барселона", но на самом деле даже "Барселона" - это испанский "Спартак". Даже "Ливерпулю" так же влетает, правда, 0-4, зато полурезерву))

Поэтому логично, что Пеп ставит спартаковский футбол))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   223 / 822
сегодня в 18:45
Наши уважаемые "старики" все живут старыми понятиями и забывают при этом две вещи. В команду приходят уже сложившиеся игроки, для которых этот самый "спартаковский" стиль - тайна за семью печатями. Кстати, г-н Кононов при назначении также обещал привить команде "спартаковский" стиль. И, во-вторых, новому тренеру надо дать поработать с командой как минимум два сезона, а потом уже требовать с него результат. А вот здесь у г-на Федуна один, но значительный прокол: тренеров он увольняет при первых же неудачах. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с судьбой предыдущих главных. При таком подходе положительных результатов можно ждать еще очень долго.
cska1948
cska1948
   53 / 822
сегодня в 18:39
Говорил и буду говорить, что до тех пор, пока СпаМ будет видеть своё будущее в своём прошлом, он так и будет топтаться на одном месте. Ведь ни Торпедо, ни Динамо, ни ЦСКА не мечтают возродить команду прошлых лет, а эти команды тоже с легендарным прошлым. Вы когда-нибудь слышали, чтобы армейцы мечтали возродить команду лейтенантов? Вот и я не слышал! И только "особенный" СпаМ мечтает не о будущем, а о прошлом.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   497 / 822
сегодня в 18:34
Гвардиола в Спартак
Заратустра
Заратустра
   37 / 822
сегодня в 18:31
Спартаковский футбол это миф. Тошнить начинает, когда говорят про всякие стеночки и забегания. Это дворовый футбол. Смешно, когда это убожество выдаётся за нечто красивое.
RMUKMU
RMUKMU
   643 / 822
сегодня в 18:28
Очередной бессвязный и бессмысленный бред про Спартак.
Чингачгук
Чингачгук
   106 / 822
сегодня в 18:23
Если бы Гвардиола ставил такой футбол, был бы на 12-м месте.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   46 / 822
сегодня в 18:16
С тем навозом, который сейчас есть у свинок, дал бы Бог хоть какой-нибудь футбол поставить. Это касается и гвардиол, с венгерами и энрике.
Lazurny
Lazurny
   61 / 822
сегодня в 18:15
Ничего общего, у спартака футбола вообще нет.
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