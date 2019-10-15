Грозный: «Гвардиола ставит футбол, похожий на спартаковский»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды.

В России моё сердце принадлежит «Спартаку». Слежу за ними и всегда желаю успеха. Но то, что происходит со «Спартаком» сейчас, мне не очень нравится, не нравится тренерская чехарда.

Что касается Тедеско, то неизвестно, получится ли у него. «Спартаковскую игру» может поставить только тот, кто отлично знает, что такое «Спартак». Почему руководство к Романцеву не обращается? Может, он сам не хочет, тогда это уже другое дело. Ведь Олега Ивановича интересуют качества игрока, а не деньги. Тренер ставит игру команды, никто иной, только тренер.

Если не Олег Иванович, то кто-то другой из бывших спартаковцев: Карпин, Шалимов или Мостовой. Правда, неизвестно, хочет ли Саша начинать карьеру или нет. Либо нужен тренер, который ставит футбол, похожий на спартаковский. Это Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Луис Энрике. Их футбол – спартаковский.

Ещё раз добавлю, Олег Иванович Романцев – тренер, который нужен «Спартаку». Ему должны дать поработать с командой ещё раз.