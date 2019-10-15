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Жиров: «Наш мат знают везде»

сегодня, 17:12

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров признался, что его одноклубники знают русский мат.

В команде есть «русская мафия». В неё входим я, Эрик Ценга и хорват Иван Пауревич, который был в «Уфе». Вообще уже на первой моей тренировке с командой я услышал много русского мата. Вся команда знает без исключения, их даже никто не учил этому, наш мат знают везде. Меня сразу стали называть Путиным, потому что это их главная ассоциация с Россией. С Эриком подружились сразу, а Пауревич пришёл в команду летом. И вот как-то мы стоим втроём на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: «Эй, русские, давайте на немецком говорите».

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Lazurny
Lazurny
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сегодня в 17:14
Вас следует привлечь за расизм, однако.
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