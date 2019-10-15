Жиров: «Наш мат знают везде»

Защитник «Зандхаузена» признался, что его одноклубники знают русский мат.

В команде есть «русская мафия». В неё входим я, Эрик Ценга и хорват Иван Пауревич, который был в «Уфе». Вообще уже на первой моей тренировке с командой я услышал много русского мата. Вся команда знает без исключения, их даже никто не учил этому, наш мат знают везде. Меня сразу стали называть Путиным, потому что это их главная ассоциация с Россией. С Эриком подружились сразу, а Пауревич пришёл в команду летом. И вот как-то мы стоим втроём на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: «Эй, русские, давайте на немецком говорите».