Хинкель: «„Спартак“ - самый популярный клуб в России»

Тренер «Спартака» рад, что будет помогать Доменико Тедеско в московском клубе.

Это огромный вызов. «Спартак» - самый популярный клуб в России, у которого более 25 миллионов болельщиков в стране. Что касается Москвы, то я общался на эту тему с Кевином Кураньи. Он очень хорошо отзывался о городе.