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Хинкель: «„Спартак“ - самый популярный клуб в России»

сегодня, 17:35

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рад, что будет помогать Доменико Тедеско в московском клубе.

Это огромный вызов. «Спартак» - самый популярный клуб в России, у которого более 25 миллионов болельщиков в стране. Что касается Москвы, то я общался на эту тему с Кевином Кураньи. Он очень хорошо отзывался о городе. 

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Azu-Killah37
   214 / 822
сегодня в 19:31
Динамо 19 млн? Ахахахахахаххаахаххаахахахахахахахаххахаахахахахахаххаах
И все диванные.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 822
сегодня в 19:30
Умеют у народных мозги новичкам промывать историей 20-тилетней давности...
RIR68
RIR68
   257 / 822
сегодня в 19:29
сожрут Джикии, Гулиевы и Бакаевы эти хинкали)
d_fincher
d_fincher
   48 / 822
сегодня в 19:27
Ну блин Америку открыл. Тренируй давай, а не очевидные вещи произноси с умным видом.
Agamaga
Agamaga
   195 / 822
сегодня в 19:26
25 млн - это цифра людей живущих за чертой бедности, а не количество фанатов Спартака. Не ту статистику привели.
pomor45
pomor45 ответил Nikola45
   214 / 822
сегодня в 19:26
Хинкель рассмешил меня до слез ))) На игру к Тарасовским ходит не более 20 тысяч )))) Он лапшу вешает что 25 миллионов )) Просто беда он не в запое? ))
В засосе.
pomor45
pomor45
   214 / 822
сегодня в 19:24
Не знаю, как по количеству, а лучшие болельщики точно у Зенита. Кто ещё способен был мыкаться по вокзалам ради поддержки любимой команды на выездах. Дома и говорить нечего - лучшая посещаемость любых матчей. Для московских выезд в Химки - героизм. Выезд подальше только с комфортом, иначе пас.
Чингачгук
Чингачгук
   106 / 822
сегодня в 19:24
Скоро будет самым популярным в пердиве.
GYTSYL
GYTSYL ответил Lazurny
   401 / 822
сегодня в 19:23
Популярный клуб народ свиньями называть не будет.
Популярный клуб не будут называть бомжами и конями!
Хотя кто там популярный!
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 19:22
Кто же так ему мозг промыл?
Romkurch
Romkurch
   66 / 822
сегодня в 19:21
Популярным свиней сделали Ливерпуль, ПАОК и Брага.
Lazurny
Lazurny
   61 / 822
сегодня в 19:19
Популярный клуб народ свиньями называть не будет.
Армейская душа
Армейская душа
   52 / 822
сегодня в 19:18
25 миллионов... Я думаю - все 50 млн, а то и 70. Главное - лизнуть глубже. Ты же в спартаке - тут вопросы только так решаются, ты же не судья в конце концов!
pomor45
pomor45 ответил GYTSYL
   214 / 822
сегодня в 19:18
1,Спартак 37 млн болел 2,Динамо 19 млн 3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра) 4,Поезд 7 млн 5,Торпедо 4,5 млн А где лучший клуб восточной европы? А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!
Главное, что признаёшь его лучшим в восточной Европе.
azures
azures
   95 / 822
сегодня в 19:18
GYTSYL
Сегодня 18:49
1,Спартак 37 млн болел
2,Динамо 19 млн
3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра)
4,Поезд 7 млн
5,Торпедо 4,5 млн
А где лучший клуб восточной европы?
А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!


Красиво сочиняешь, у свиней сейчас едва наберется полмиллиона болельщиков, это клуб прошлого, про который лучше забыть.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   338 / 822
сегодня в 19:05
Кто болеет баскетболом, хоккеем и прочее, тоже искренне удивляются, что футбол самый популярный вид спорта)
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   22 / 822
сегодня в 19:03
Хинкель, как любей немец за небольшие деньги скажет, что хряки более популярны в Европе и мире, чем барса, мю, ПСЖ и Бавария вместе взятые. А сходит в баню, он добавит ещё какую нибудь чушь. Ждём
Ты, конечно, далеко уже не юноша, но учи матчасть, а не бряцай эмоциями. Хотя Спартак и в кризисной ситуации, но он остается самым популярным клубом в стране. И что бы вы не пели на все бомжеконские голоса, этого не изменить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   63 / 822
сегодня в 19:02
И грустно и смешно, что взять с него? Он же немец ))).
311
311
   85 / 822
сегодня в 19:02
Мантру зачитал, возьми с полки пирожок!)
Литейный 4
Литейный 4
   86 / 822
сегодня в 19:02
Бегут болельщики свиней, по пути разбрасывая и топча красно белые тряпки. Гыгыгы
Leningrad 84
Leningrad 84
   317 / 822
сегодня в 19:01
А кто такой этот Финкель?
Чтобы рассуждать о популярности футбольных клубов в России...
Литейный 4
Литейный 4
   86 / 822
сегодня в 18:59
Отберите у этих физруков бумажки, которые им дали прочитать, написанные в Тарасовке. Гыгыгы
серый1925
серый1925 ответил Т34
   506 / 822
сегодня в 18:58
Даже Хинкель знает, что Спартак самый популярный клуб, а вот бомжекони этого еще не усвоили.
это называется лизнул. не с того начинает впереди судьба Карреры
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   40 / 822
сегодня в 18:57
Лицемерит.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил GYTSYL
   314 / 822
сегодня в 18:56
1,Спартак 37 млн болел 2,Динамо 19 млн 3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра) 4,Поезд 7 млн 5,Торпедо 4,5 млн А где лучший клуб восточной европы? А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!
Динамо 19 млн? Ахахахахахаххаахаххаахахахахахахахаххахаахахахахахаххаах
Байкал-38.
Байкал-38.
   259 / 822
сегодня в 18:52
Вот она популярность!
Ольга Бузова: "Не зря я болею за "Спартак"
https://ss.6/userfiles/materials/113/1138032/large.jpg
https://img.6/news2/social/3/3a/2995811.jpg
GYTSYL
GYTSYL
   401 / 822
сегодня в 18:49
1,Спартак 37 млн болел
2,Динамо 19 млн
3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра)
4,Поезд 7 млн
5,Торпедо 4,5 млн
А где лучший клуб восточной европы?
А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   490 / 822
сегодня в 18:41
Посещаемость стадиона "спартак" в первом матче 1/4 финала Кубка России между "красно-белыми" и екатеринбургским "Уралом" стала самой низкой в истории арены московского клуба в Тушине, зафиксированной во всех турнирах.
Встреча 1/4 финала Кубка России состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Матч посетили 9 тысяч 333 зрителя.

Вот все что надо знать о популярности спартака-середняка.
Nikola45
Nikola45
   74 / 822
сегодня в 18:41
Хинкель рассмешил меня до слез )))
На игру к Тарасовским ходит не более 20 тысяч ))))
Он лапшу вешает что 25 миллионов ))
Просто беда он не в запое? ))
drug01
drug01
   54 / 822
сегодня в 18:29
Зачем так смешить народ?
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