Хинкель: «„Спартак“ - самый популярный клуб в России»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рад, что будет помогать Доменико Тедеско в московском клубе.
Это огромный вызов. «Спартак» - самый популярный клуб в России, у которого более 25 миллионов болельщиков в стране. Что касается Москвы, то я общался на эту тему с Кевином Кураньи. Он очень хорошо отзывался о городе.
Хотя кто там популярный!
Хотя кто там популярный!
Сегодня 18:49
1,Спартак 37 млн болел
2,Динамо 19 млн
3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра)
4,Поезд 7 млн
5,Торпедо 4,5 млн
А где лучший клуб восточной европы?
А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!
Красиво сочиняешь, у свиней сейчас едва наберется полмиллиона болельщиков, это клуб прошлого, про который лучше забыть.
Сегодня 18:49
1,Спартак 37 млн болел
2,Динамо 19 млн
3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра)
4,Поезд 7 млн
5,Торпедо 4,5 млн
А где лучший клуб восточной европы?
А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!
Красиво сочиняешь, у свиней сейчас едва наберется полмиллиона болельщиков, это клуб прошлого, про который лучше забыть.
Чтобы рассуждать о популярности футбольных клубов в России...
Чтобы рассуждать о популярности футбольных клубов в России...
Ольга Бузова: "Не зря я болею за "Спартак"
https://ss.6/userfiles/materials/113/1138032/large.jpg
https://img.6/news2/social/3/3a/2995811.jpg
Ольга Бузова: "Не зря я болею за "Спартак"
https://ss.6/userfiles/materials/113/1138032/large.jpg
https://img.6/news2/social/3/3a/2995811.jpg
2,Динамо 19 млн
3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра)
4,Поезд 7 млн
5,Торпедо 4,5 млн
А где лучший клуб восточной европы?
А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!
2,Динамо 19 млн
3.Конюшня 9 млн (смех откуда такая цифра)
4,Поезд 7 млн
5,Торпедо 4,5 млн
А где лучший клуб восточной европы?
А от куда будут фанаты если про них узнали 14 лет назад!!!!
Встреча 1/4 финала Кубка России состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Матч посетили 9 тысяч 333 зрителя.
Вот все что надо знать о популярности спартака-середняка.
Встреча 1/4 финала Кубка России состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Матч посетили 9 тысяч 333 зрителя.
Вот все что надо знать о популярности спартака-середняка.
На игру к Тарасовским ходит не более 20 тысяч ))))
Он лапшу вешает что 25 миллионов ))
Просто беда он не в запое? ))
На игру к Тарасовским ходит не более 20 тысяч ))))
Он лапшу вешает что 25 миллионов ))
Просто беда он не в запое? ))