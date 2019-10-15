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Уткин: «У Басты все получится со СКА, если ему реально интересно»

сегодня, 16:21

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей.

У Басты все получится со СКА, если ему реально интересно. Он же умеет выстраивать бизнес. Бизнес ведь это не прибыль, прибыль - это обувью надо торговать или нефтью. Бизнес - это принцип, это то, как все устроено. Но я сильно сомневаюсь, что он переедет в Ростов. Зачем иметь команду, на которую не смотришь? Это бывает, но только в том случае, если она не для собственного кайфа. А если так, то для чего? Вопрос повисает.

Но это интересно. Напрашиваются параллели. Был же у Элтон Джона «Уотфорд»? 

Баста - русский Элтон Джон. 

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Все комментарии
igGA
igGA
   417 / 821
сегодня в 17:21
Да конечно получится. Если что, ростовские пенсионеры еще 10 добавят.
Romkurch
Romkurch
   65 / 821
сегодня в 17:16
Надолго ли того Басты хватит?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   97 / 821
сегодня в 16:55
Русский Элтон Джон 😂😂
Интересно, а сам Баста в курсе?
kolpankolpan
kolpankolpan
   227 / 821
сегодня в 16:35
Рэпер Баста в Ростове--это зиц-- председатель Фунт.Достаточно посмотреть на его обязанности и список акционеров.Ну и деятельность данного огрызка от музыки в футбольном бизнесе сама о себе говорит.А Утка лучше бы сжевал носки публично чем выквакивать такой умопомрачительный бред.А вертолеты России становятся вливаемой дырой после концерта пугачихи со спонсорством за 40 миллионов.
M.S.
M.S.
   388 / 821
сегодня в 16:25
После того, как Баста зашкварился с пенсионной реформой, он и правда Элтон Джон стал для народа. А вообще, много внимания этому пернатому.
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