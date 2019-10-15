Уткин: «У Басты все получится со СКА, если ему реально интересно»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал владельцем ростовского СКА и вложил в клуб около 10 млн рублей.

У Басты все получится со СКА , если ему реально интересно. Он же умеет выстраивать бизнес. Бизнес ведь это не прибыль, прибыль - это обувью надо торговать или нефтью. Бизнес - это принцип, это то, как все устроено. Но я сильно сомневаюсь, что он переедет в Ростов. Зачем иметь команду, на которую не смотришь? Это бывает, но только в том случае, если она не для собственного кайфа. А если так, то для чего? Вопрос повисает.

Но это интересно. Напрашиваются параллели. Был же у Элтон Джона «Уотфорд»?

Баста - русский Элтон Джон.