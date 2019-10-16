Месси прокомментировал получение «Золотой бутсы»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал вручение ему «Золотой бутсы». В частности, аргентинец отметил роль партнеров – и – присутствовавших на церемонии.

Луис Суарес и Жорди Альба, которые находятся здесь, сыграли большую роль в том, что я получил «Золотую бутсу». Без моих партнеров я бы не удостоился награды. Этот приз – для всех игроков «Барселоны».