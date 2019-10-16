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Месси прокомментировал получение «Золотой бутсы»

сегодня, 17:16

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал вручение ему «Золотой бутсы». В частности, аргентинец отметил роль партнеров – Луиса Суареса и Жорди Альбы – присутствовавших на церемонии.

Луис Суарес и Жорди Альба, которые находятся здесь, сыграли большую роль в том, что я получил «Золотую бутсу». Без моих партнеров я бы не удостоился награды. Этот приз – для всех игроков «Барселоны».

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
   172 / 852
сегодня в 18:29
Гений! Первый, кто выиграл 6 бутс. Космос.
Бессонные ночи хейтеров и их иконы гея наступили.
GYTSYL
GYTSYL
   122 / 852
сегодня в 17:47
ахахахха
вася
cska plus
cska plus
   3 / 852
сегодня в 17:44
Был бы мужиком рассказал сколько заплатили за эту бутсу.
AMaaa_777
AMaaa_777
   301 / 852
сегодня в 17:43
Каждый раз, одно и тоже)
Gelious
Gelious
   82 / 852
сегодня в 17:30
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