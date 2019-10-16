Месси прокомментировал получение «Золотой бутсы»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал вручение ему «Золотой бутсы». В частности, аргентинец отметил роль партнеров – Луиса Суареса и Жорди Альбы – присутствовавших на церемонии.
Луис Суарес и Жорди Альба, которые находятся здесь, сыграли большую роль в том, что я получил «Золотую бутсу». Без моих партнеров я бы не удостоился награды. Этот приз – для всех игроков «Барселоны».
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вася
вася