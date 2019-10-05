ГлавнаяНовости

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре - в третий раз подряд

сегодня, 15:08

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Марио Фернандес признан лучшим игроком сентября. 

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Марио набрал 27 % голосов. Вторым стал Никола Влашич (24%), третьим — Игорь Акинфеев (17%).


Недавно Марио Фернандес рассказал о своей адаптации в России. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Норманн - лучший игрок «Ростова» в сентябре
Сегодня, 12:12 Комментарии1
36-летний Рибери - лучший игрок Серии А в сентябре
Сегодня, 11:17 Комментарии17
Защитник «Лудогорца» претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Вчера, 01:47 Комментарии1
Болельщики «Спартака» назвали Максименко лучшим игроком сентября
03 октября Комментарии15
Гнабри и Суарес – в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
03 октября Комментарии2
Крыховяк - лучший игрок РПЛ в сентябре
02 октября Комментарии41
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv ответил Footbolista
   42 / 1032
сегодня в 20:20
Семьлихова не переплюнешь...у него уже есть герой тарасовки за матч с Ливерпулем...
drug01
drug01
   127 / 1032
сегодня в 18:00
Молодчина главное скромен и вежлив!!!! СПАСИБО ЗА ИГРУ!
Баба Яга против
Баба Яга против
   738 / 1032
сегодня в 17:27
Супер игрок,я не понимаю что он делает в колхозлиге?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   55 / 1032
сегодня в 17:11
Мой голос был за Марио.
Приятно, что я оказался не одинок.
Удачной игры завтра.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   55 / 1032
сегодня в 17:09
Лучший Ихорян...за Болгарию орден "Сутулого вратаря" 1-й степени....
Болтун - находка для шпиона)))))))
Footbolista
Footbolista
   8 / 1032
сегодня в 16:58
Лучший Ихорян...за Болгарию орден "Сутулого вратаря" 1-й степени....
SHMEL
SHMEL
   49 / 1032
сегодня в 16:28
Я бы тоже именно так и расствил.На мой взгляд объективно.
VIPded
VIPded
   76 / 1032
сегодня в 16:20
Объективно. Удачи ЦСКА!!!
armeec_♞
armeec_♞
   100 / 1032
сегодня в 16:12
Все по делу!
Великолепный
Великолепный
   73 / 1032
сегодня в 16:12
Супер Марио заслужил.
Молодец👍👏👏👏👏
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1032
сегодня в 16:04
Акинфеев по совокупности лучший!

На полном серьёзе!
mangoх12
mangoх12
   27 / 1032
сегодня в 16:02
Эта тройка своим индивидуальным мастерством тащит команду и удерживает Гончара на плаву, плюс Сигурдсон еще. Игры как не было за 3 года так и нет.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   339 / 1032
сегодня в 16:01
Закономерно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1032
сегодня в 15:57
Все трое молодцы - главные тащеры !!!
Удачи завтра с Ростовом!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   258 / 1032
сегодня в 15:55
Марио в своем роде уникум.
красавчик серж
красавчик серж
   370 / 1032
сегодня в 15:38
Правильный выбор.
Достойный победитель.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 15:32
Марио заслуженно держит марку ЦСКА!
cska plus
cska plus ответил Absinthe3
   22 / 1032
сегодня в 15:31
А Игарь - автор пента-трика с Лудогорцем?)
Это уже хроническая болячка.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Absinthe3
   52 / 1032
сегодня в 15:18
Странные вещи тебя беспокоят. Не к добру это.
Absinthe3
Absinthe3
   105 / 1032
сегодня в 15:11
А Игарь - автор пента-трика с Лудогорцем?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100