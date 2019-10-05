Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре - в третий раз подряд

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Марио Фернандес признан лучшим игроком сентября.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Марио набрал 27 % голосов. Вторым стал Никола Влашич (24%), третьим — Игорь Акинфеев (17%).
Недавно Марио Фернандес рассказал о своей адаптации в России.
Приятно, что я оказался не одинок.
Удачной игры завтра.
Приятно, что я оказался не одинок.
Удачной игры завтра.
Молодец👍👏👏👏👏
Молодец👍👏👏👏👏
На полном серьёзе!
На полном серьёзе!
Удачи завтра с Ростовом!!!
Удачи завтра с Ростовом!!!
Достойный победитель.
Достойный победитель.