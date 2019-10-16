Месси вручили «Золотую бутсу»

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Нападающего «Барселоны» наградили «Золотой бутсой», вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА .

Аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах Примеры. Данную награду Лео завоевывает в шестой раз за карьеру. Ранее он получал «Золотую бутсу» по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).

Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb — MARCA (@marca) 16 октября 2019 г.



Стоит отметить, что в этот же день, 16 октября, Лео дебютировал за «Барсу» 15 лет назад.