Месси вручили «Золотую бутсу»

Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси наградили «Золотой бутсой», вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.
Аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах Примеры. Данную награду Лео завоевывает в шестой раз за карьеру. Ранее он получал «Золотую бутсу» по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).
Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb— MARCA (@marca) 16 октября 2019 г.
Стоит отметить, что в этот же день, 16 октября, Лео дебютировал за «Барсу» 15 лет назад.
У них пожар
У них пожар
"Я очень горд и рад получить этот трофей в 6й раз! Хочу отблагодарить "Уэску", "Леганес", сборные Панамы и Никарагуа и других замечательных соперников, с которыми я каждый раз превращаюсь в настоящего голеодора! Также отдельное спасибо "Мальме", "Пльзень", АПОЭЛ за хэт-трики в ЛЧ! Я знаю, что меня уже короновали "Королем "Осасун"" и я буду носить этот титул с гордостью и доказывать его делом, а не словом! И еще спасибо da da da, Инквизитору и КИЭНДЖИНу, за то, что не щадя клавиатуры прославляют мою доминацию над испанскими банкротами на просторах Соккера!"
"Я очень горд и рад получить этот трофей в 6й раз! Хочу отблагодарить "Уэску", "Леганес", сборные Панамы и Никарагуа и других замечательных соперников, с которыми я каждый раз превращаюсь в настоящего голеодора! Также отдельное спасибо "Мальме", "Пльзень", АПОЭЛ за хэт-трики в ЛЧ! Я знаю, что меня уже короновали "Королем "Осасун"" и я буду носить этот титул с гордостью и доказывать его делом, а не словом! И еще спасибо da da da, Инквизитору и КИЭНДЖИНу, за то, что не щадя клавиатуры прославляют мою доминацию над испанскими банкротами на просторах Соккера!"
Ахаха)
Только в конце сезона она снова превратится в дырявую калошу)
Ахаха)
Только в конце сезона она снова превратится в дырявую калошу)
Просто наглядное доказательство, что ему дает Барселона и что он стоит без неё!
Просто наглядное доказательство, что ему дает Барселона и что он стоит без неё!