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Месси вручили «Золотую бутсу»

сегодня, 15:55

Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси наградили «Золотой бутсой», вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

Аргентинец стал автором 36 забитых мячей в 34 матчах Примеры. Данную награду Лео завоевывает в шестой раз за карьеру. Ранее он получал «Золотую бутсу» по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).

Стоит отметить, что в этот же день, 16 октября, Лео дебютировал за «Барсу» 15 лет назад.

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Все комментарии
allemz
allemz
   32 / 853
сегодня в 17:01
Роналду вручили "Золотое дилдо".
shlomo
shlomo
   265 / 853
сегодня в 16:58
Молодец! Заслужил!
зигзаг
зигзаг
   200 / 853
сегодня в 16:58
Месси уже всю футбольную историю переписал и за реальные дела получает трофеи, а не выплакивает как португалка, которая в каждом интервью всех упрашивает поверить ей что она лучшая футболистка всех времен и народов
NGYCR7
NGYCR7 ответил Так Себе Аналитик
   47 / 853
сегодня в 16:51
Даже речь уже опубликовали, кстати. "Я очень горд и рад получить этот трофей в 6й раз! Хочу отблагодарить "Уэску", "Леганес", сборные Панамы и Никарагуа и других замечательных соперников, с которыми я каждый раз превращаюсь в настоящего голеодора! Также отдельное спасибо "Мальме", "Пльзень", АПОЭЛ за хэт-трики в ЛЧ! Я знаю, что меня уже короновали "Королем "Осасун"" и я буду носить этот титул с гордостью и доказывать его делом, а не словом! И еще спасибо da da da, Инквизитору и КИЭНДЖИНу, за то, что не щадя клавиатуры прославляют мою доминацию над испанскими банкротами на просторах Соккера!"
😂😂😂😂 зачетно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   221 / 853
сегодня в 16:45
Заслужил Месси
shur
shur
   286 / 853
сегодня в 16:41
Каталонская Санта Барбара!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   257 / 853
сегодня в 16:40
Великолепно.
Vis.
Vis. ответил cska plus
   500 / 853
сегодня в 16:39
Снова купили подарок гному.
Месси не виноват что он лучший на этом веку, всё по честному. Больше всех забил, награду соответствующую получил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   12 / 853
сегодня в 16:31
...у Пеналду седых волос на оппе прибавилось...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   86 / 853
сегодня в 16:29
    Виссарионович
    Виссарионович
       554 / 853
    сегодня в 16:26
    Пока Роналду зарабатывает деньги в инстаграмме на своих персофанах, Месси занимается футболом и делает результат.
    cska plus
    cska plus
       3 / 853
    сегодня в 16:15
    Снова купили подарок гному.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 853
    сегодня в 16:13
    Даже речь уже опубликовали, кстати.

    "Я очень горд и рад получить этот трофей в 6й раз! Хочу отблагодарить "Уэску", "Леганес", сборные Панамы и Никарагуа и других замечательных соперников, с которыми я каждый раз превращаюсь в настоящего голеодора! Также отдельное спасибо "Мальме", "Пльзень", АПОЭЛ за хэт-трики в ЛЧ! Я знаю, что меня уже короновали "Королем "Осасун"" и я буду носить этот титул с гордостью и доказывать его делом, а не словом! И еще спасибо da da da, Инквизитору и КИЭНДЖИНу, за то, что не щадя клавиатуры прославляют мою доминацию над испанскими банкротами на просторах Соккера!"
    VIPded
    VIPded
       60 / 853
    сегодня в 16:10
    Зато Кристинка больше на инстаграмме косит...)))
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 853
    сегодня в 16:07
    Аргентино-каталонской золушке дали золотую туфельку.
    Ахаха)
    Только в конце сезона она снова превратится в дырявую калошу)
    Groove000
    Groove000 ответил Jeck Denielse
       72 / 853
    сегодня в 16:05
    Странно что коэффициент забитого гола в АПЛ одинаков с Примерой...
    Ну вроде как там топ-6 или топ-7 с одинаковым кэфом
    NGYCR7
    NGYCR7
       47 / 853
    сегодня в 16:01
    Забил в составе Барселоны 36 мячей, а потом поехал в сборную и за 6 игр забил целых 1 левый пенальти!

    Просто наглядное доказательство, что ему дает Барселона и что он стоит без неё!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 853
    сегодня в 16:00
    Странно что коэффициент забитого гола в АПЛ одинаков с Примерой...
    GYTSYL
    GYTSYL
       122 / 853
    сегодня в 15:57
    Король осасун бетисов панам гранад в своем репертуаре
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