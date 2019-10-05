36-летний Рибери - лучший игрок Серии А в сентябре

сегодня, 11:17

Атакующий полузащитник «Фиорентины» признан лучшим игроком Серии А в сентябре.

36-летний футболист провел за флорентийский клуб в сентябре 3 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Также напомним, что Рибери недавно установил новый рекорд Серии А.