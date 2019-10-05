Атакующий полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре.
36-летний футболист провел за флорентийский клуб в сентябре 3 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Также напомним, что Рибери недавно установил новый рекорд Серии А.
Италия это хорошее место для ветеранов футбола
Италия это хорошее место для ветеранов футбола
36-летний Рибери - лучший игрок Серии А в сентябре
36-летний Жирков Лучший игрок матча "Спартак - Зенит"...и автор победного гола....
.......в 36 - всё только начинается....
П.С. Златан в 37 лет (позавчера стукнуло 38) - 29 голов в МЛС....))
Браво !!! Это настоящие футболисты !!
36-летний Рибери - лучший игрок Серии А в сентябре
36-летний Жирков Лучший игрок матча "Спартак - Зенит"...и автор победного гола....
.......в 36 - всё только начинается....
П.С. Златан в 37 лет (позавчера стукнуло 38) - 29 голов в МЛС....))
Браво !!! Это настоящие футболисты !!