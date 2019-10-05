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36-летний Рибери - лучший игрок Серии А в сентябре

сегодня, 11:17

Атакующий полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре. 

36-летний футболист провел за флорентийский клуб в сентябре 3 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. 

Также напомним, что Рибери недавно установил новый рекорд Серии А.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
   426 / 1022
сегодня в 13:06
Без травм сможет выдать показательный сезон
Doping87
Doping87
   191 / 1022
сегодня в 13:05
Сразу видна разница уровня лиг, Бундес лига будет посильнее Сериала.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   215 / 1022
сегодня в 12:54
Неувядающий ветеран.
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 1022
сегодня в 12:48
Правда клуб пока не впечатляет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   276 / 1022
сегодня в 12:42
Красава, старина Франк!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   194 / 1022
сегодня в 12:20
старичок Рибери еще может играть на высшем уровне в таком возрасте
Италия это хорошее место для ветеранов футбола
Верг
Верг
   202 / 1022
сегодня в 12:20
В италии прямо все условия для хорошей игры пенсионеров
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   39 / 1022
сегодня в 12:10
36-летний Дани Алвес - признан "Лучшим игроком Кубка Америки-2019"
36-летний Рибери - лучший игрок Серии А в сентябре
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.......в 36 - всё только начинается....

П.С. Златан в 37 лет (позавчера стукнуло 38) - 29 голов в МЛС....))


Браво !!! Это настоящие футболисты !!
Брулин
Брулин
   190 / 1022
сегодня в 11:58
старик Рибери оказывается ещё очень даже могёт))недоигрывать приехал-молодца
sihafazatron
sihafazatron
   79 / 1022
сегодня в 11:36
Даже странно, что бардзальи в таком раннем возрасте для сериала закончил карьеру
Зидан 1972
Зидан 1972
   156 / 1022
сегодня в 11:33
Вот что значит любовь к футболу!
Соломон Давидович
Соломон Давидович
   419 / 1022
сегодня в 11:31
Месси в таком возрасте не дано быть лучшим.
Соломон Давидович
Соломон Давидович
   419 / 1022
сегодня в 11:28
Пора и Роббену переходить в Фиорентину, два братана будут лучшими.
allemz
allemz
   30 / 1022
сегодня в 11:25
А 34-летняя Роналда плачет от бессилия)
dimagas1
dimagas1
   160 / 1022
сегодня в 11:19
До 45 будет лучшим)))
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