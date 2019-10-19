Ибрагимович: «Гвардиола - феноменальный тренер, но не человек»

Нападающий « ЛА Гэлакси» рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Сити» и португальским специалистом .

С Моуриньо у нас до сих пор сильная связь. Он оказал невероятное влияние на мою карьеру. Он по-прежнему особенный для меня, победитель. Надеюсь, что он скоро вернется к тренерской работе, потому что я уверен в его способностях побеждать.

Гвардиола? Мы с ним никогда не говорили один на один. Из-за него. Когда мы пересекались, он просто скрывался. Он ждал, когда я пройду мимо, а потом выходил. Это феноменальный тренер, но не человек.