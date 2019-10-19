Ибрагимович: «Гвардиола - феноменальный тренер, но не человек»

Нападающий «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и португальским специалистом Жозе Моуриньо.
С Моуриньо у нас до сих пор сильная связь. Он оказал невероятное влияние на мою карьеру. Он по-прежнему особенный для меня, победитель. Надеюсь, что он скоро вернется к тренерской работе, потому что я уверен в его способностях побеждать.
Гвардиола? Мы с ним никогда не говорили один на один. Из-за него. Когда мы пересекались, он просто скрывался. Он ждал, когда я пройду мимо, а потом выходил. Это феноменальный тренер, но не человек.
Ранее Ибрагимович рассказал о своем единственном сожалении.
Соккер, если уж вы сделали скрипт, который добавляет Url Соккера в конец при копировании, могли бы сделать и чтобы при вставке этого Url'а он удалялся на самом Соккере...
Соккер, если уж вы сделали скрипт, который добавляет Url Соккера в конец при копировании, могли бы сделать и чтобы при вставке этого Url'а он удалялся на самом Соккере...
конечно ему обидно,но ныть уже 10 лет зачем))
конечно ему обидно,но ныть уже 10 лет зачем))
Пеп поступал умно))
https://www.youtube.com/watch?v=K7gyhiRGG40
Пеп поступал умно))
У многих другая тактика,более открытая к подопечным.Какая лучше-можно спорить.
Каждому свое.
У многих другая тактика,более открытая к подопечным.Какая лучше-можно спорить.
Каждому свое.