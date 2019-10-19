ГлавнаяНовости

Ибрагимович: «Гвардиола - феноменальный тренер, но не человек»

сегодня, 16:13

Нападающий «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и португальским специалистом Жозе Моуриньо

С Моуриньо у нас до сих пор сильная связь. Он оказал невероятное влияние на мою карьеру. Он по-прежнему особенный для меня, победитель. Надеюсь, что он скоро вернется к тренерской работе, потому что я уверен в его способностях побеждать.

Гвардиола? Мы с ним никогда не говорили один на один. Из-за него. Когда мы пересекались, он просто скрывался. Он ждал, когда я пройду мимо, а потом выходил. Это феноменальный тренер, но не человек.

Ранее Ибрагимович рассказал о своем единственном сожалении.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ибрагимович дал ценный совет Мбаппе
Сегодня, 16:08 Комментарии1
Фонсека: «Современный футбол убивает лучших игроков»
Сегодня, 14:00 Комментарии3
Ибрагимович: «Игра в „Барселоне“ - моё единственное сожаление в карьере»
Сегодня, 12:06 Комментарии40
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Сегодня, 11:30 Комментарии11
Марку Силва - о возможном увольнении: «Я не думаю об этом»
Сегодня, 11:28 Комментарии3
Джонсон: «Лэмпарду всегда было суждено стать тренером „Челси“»
Сегодня, 11:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 838
сегодня в 16:33
Я верю Ибре.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 838
сегодня в 16:28
На всех носатых каратистов не угодишь!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 838
сегодня в 16:26
P.S.

Соккер, если уж вы сделали скрипт, который добавляет Url Соккера в конец при копировании, могли бы сделать и чтобы при вставке этого Url'а он удалялся на самом Соккере...
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   128 / 838
сегодня в 16:25
Скоро десять лет как носатый плачет и скулит в адрес лучшего тренера современности, который когда-то вышвырнул презренного хвастуна на помойку и сразу взял ЛЧ. Понимаю, что шведского выскочку жаба душит, что обгадился среди мастеров, но нельзя же столько времени бомбить. Уже даже глоры МЮ, скулившие несколько лет после двух проигранных финалов угомонились, а этот всё плачется. На вид вроде мужик, а на деле плакса и баба...
da da da
da da da
   206 / 838
сегодня в 16:25
Ибра злится за то что Пепка за шкирку выкинул его из Барсы,взял Вилью,и выиграл очередной кубок ЛЧ.
конечно ему обидно,но ныть уже 10 лет зачем))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 838
сегодня в 16:24
"Когда мы пересекались, он просто скрывался. Он ждал, когда я пройду мимо, а потом выходил."

Пеп поступал умно))

волгодон 2
волгодон 2
   33 / 838
сегодня в 16:23
Гвардиола как нормальный руководитель не заводит связей с подчиненными,ну или почти не заводит. Тем более с такими злопамятными как носатый.
У многих другая тактика,более открытая к подопечным.Какая лучше-можно спорить.
Каждому свое.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100