Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»

сегодня, 11:30

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» , борющимся с лейкемией. Также нападающий высказался о возможном переходе в «Болонью».

Михайлович – мой друг. Если я выберу «Болонью», то только ради него. Мы разговаривали недавно. Он сказал: «Златан, в команде другие будут бегать вместо тебя. Все, что тебе нужно, – быть с нами и забивать голы». Я благодарен Михайловичу, но вряд ли перейду в «Болонью». Если передумаю, позвоню ему сразу же, поскольку я все еще способен забить 20 голов в Серии А.

Отметим, что ранее Ибрагимович изъявил желание вернуться в Серию А и бороться за скудетто.