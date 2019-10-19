ГлавнаяНовости

Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»

сегодня, 11:30

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией. Также нападающий высказался о возможном переходе в «Болонью».

Михайлович – мой друг. Если я выберу «Болонью», то только ради него. Мы разговаривали недавно. Он сказал: «Златан, в команде другие будут бегать вместо тебя. Все, что тебе нужно, – быть с нами и забивать голы». Я благодарен Михайловичу, но вряд ли перейду в «Болонью». Если передумаю, позвоню ему сразу же, поскольку я все еще способен забить 20 голов в Серии А.

Отметим, что ранее Ибрагимович изъявил желание вернуться в Серию А и бороться за скудетто.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марку Силва - о возможном увольнении: «Я не думаю об этом»
Сегодня, 11:28 Комментарии1
Джонсон: «Лэмпарду всегда было суждено стать тренером „Челси“»
Сегодня, 11:16 Комментарии1
Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в Италию
Сегодня, 11:12 Комментарии3
Праде: «Мы сосредоточимся на продажах, а не на покупках»
Сегодня, 10:50 Комментарии0
Тренер «Вулверхэмптона» назвал абсурдным расписание игр команды в АПЛ
Сегодня, 10:45 Комментарии1
Паредес: «У меня есть уверенность в себе, я хочу играть в ПСЖ»
Сегодня, 10:02 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
d_fincher
d_fincher ответил Против ЦСКА
   34 / 832
сегодня в 11:55
Болтун.
Уж кто-кто, а Ибра - не болтун. Он ВСЕГДА доказывал свои слова делом.
Alex12357
Alex12357
   426 / 832
сегодня в 11:44
Что тебе надобно старче?Что ты мечешься,вот еврейская натура.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 11:39
Переходи , тогда кристин убежит в др. лигу
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   496 / 832
сегодня в 11:38
Болтун.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100