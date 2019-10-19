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Ибрагимович: «Игра в „Барселоне“ - моё единственное сожаление в карьере»

сегодня, 12:06

Нападающий «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что единственное сожаление в его карьере связано с выступлениями за «Барселону». Ибра провел в Каталонии сезон 2009/10.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но я бы высказался несколько иначе. Это был бы очень престижный трофей для меня, но в тот момент мне требовался другой вызов. Моя ошибка состояла в том, что я пытался изменить свою игру в соответствии со стилем «Барселоны». Поверьте мне, это моё единственное сожаление в карьере. Я пытался стать таким, как они.

Ранее Ибрагимович высказался о возможном возвращении в итальянскую Серию А.

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Все комментарии
Глор кабинета
Глор кабинета
   6 / 834
сегодня в 13:29
Ну а как мог таранный нападающий вписаться в тики-таку? Гвардиола поначалу вообще без чистых напов играл. Роналду бы тоже не вписался в каталонский стиль, не потянул бы кружева.
DXTK
DXTK
   229 / 834
сегодня в 13:28
Ибра сам бегал из клуба в клуб, чтобы выиграть ЛЧ, теперь в этом кто-то виноват.
волгодон 2
волгодон 2
   34 / 834
сегодня в 13:25
Неотесанный нос преисполнен разочарования на всю жизнь,так как не вписался в ту техничную и филигранную Барселону Гвардиолы. К командной игре оказался не годен,несмотря на всю звездность.
Подгорает теперь у него постоянно при каждом удобном случае.
Хотя,справедливости ради,стоит отметить,что сам швед порой творил яркие индивидуальные шедевры.
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 834
сегодня в 13:25
Ну не шмогла я переплюнуть Месси!!!
311
311
   72 / 834
сегодня в 13:17
Ибра не захотел падать и кривляться в угоду каталонским боссам, молодец, сохранил лицо!)
ArtNow
ArtNow ответил cska plus
сегодня в 13:15
Вот и Ибра высказался про гнома.
Не каждый может играть в лучшем клубе мира, даже Ибра.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 834
сегодня в 13:12
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar ответил _Inquisitor_
       779 / 834
    сегодня в 13:08
      Виссарионович
      Виссарионович ответил cska plus
         150 / 834
      сегодня в 12:55
      Бузовщина шведская, чтобы хавали такие как ты)

      Швед нигде не стал своим. А когда ему в барсе Пеп сказал или играешь или на выход, Ибрагимович обиделся
      _Inquisitor_
      _Inquisitor_
         157 / 834
      сегодня в 12:54
      Ноша оказалась непосильной. В Барселоне все увидели насколько ничтожен носатый хвастун на фоне действительно величайших игроков. Даже вечный лавочник Кркич умудрился вытеснить шведское полено из состава. Впрочем носатому грех жаловаться - в Барсе он узнал что значит играть в полуфинале ЛЧ, ибо в других клубах такая высота была для него недосягаемой. Но здесь Ибре действительно не повезло - заряженные пересом судьи сделали всё, чтобы не пустить Барселону в финал, который состоялся в Мадриде, ибо выиграй Барселона КЧ на Бернабеу, Мадрид сгорел бы в пожаре от глорской бомбёжки... Но так или иначе в полуфинале носатый смотрелся бесполезным куском навоза и был справедливо выброшен из легендарной команды, чтоб потом плакаться и скулить в прессе о том, какие плохие Гвардиола и Месси. Бесхребетная плаксивая баба...
      Багров-брат
      Багров-брат
         586 / 834
      сегодня в 12:53
      Сошлись два характера,... и разошлись. Только Ибра в другой клуб, а Пеп пытался выжить в этой гнущей характер системе...)))
      Nick Ch
      Nick Ch
         240 / 834
      сегодня в 12:52
      К Ибре можно относиться по-разному, но надо дать должное: не боится говорить, что думает
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
         95 / 834
      сегодня в 12:50
      Стать барсовским удается редко кому,но Ибра стал бы,но его унизил и выгнал Гвардиола и до сих пор обиду держит.
      Он больше подходил Реалу,у них нет своего стиля,каждый тренер делает,что хочет а тренер Барсы обязан следовать стилю Кройфа-Пепа но Вальверде старается но не очень получается из за его трусости,родился трусом.
      Sadjon
      Sadjon
         633 / 834
      сегодня в 12:49
      Ибра верно все сказал....
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
         644 / 834
      сегодня в 12:49
      "Барселона" не сожалела о его уходе.
      ARMENIAN
      ARMENIAN
         244 / 834
      сегодня в 12:43
      Просто лучший!
      Брулин
      Брулин
         284 / 834
      сегодня в 12:42
      Такие люди есть и не только в Барсе
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 834
      сегодня в 12:40
      Гномомизация Ибры потерпела фиаско...
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         322 / 834
      сегодня в 12:33
      У Ибрагимовича просто комплекс того, что не он был главной звездой.
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         192 / 834
      сегодня в 12:24
      Никак не успокоится по поводу сезона в Барсе. Должно быть рядом с Лео Златан чувствовал себя несколько менее великим чем обычно.
      marvel777
      marvel777
         367 / 834
      сегодня в 12:24
      зато коллекцию выигранных чемпионатов пополнил в Испании,ну не ужился бывает зато не надо жалеть что не попробовал тк сам говорил что мечтал до этого поиграть в Барсе
      cska plus
      cska plus
         2 / 834
      сегодня в 12:20
      Вот и Ибра высказался про гнома.
      d_fincher
      d_fincher
         33 / 834
      сегодня в 12:13
      Кто-то глянул сериал "Охотник за разумом", там есть такая фраза:

      "Моя единственная ошибка в том, что я начал сомневаться в себе".
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