Ибрагимович: «Игра в „Барселоне“ - моё единственное сожаление в карьере»

Нападающий «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что единственное сожаление в его карьере связано с выступлениями за «Барселону». Ибра провел в Каталонии сезон 2009/10.
Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но я бы высказался несколько иначе. Это был бы очень престижный трофей для меня, но в тот момент мне требовался другой вызов. Моя ошибка состояла в том, что я пытался изменить свою игру в соответствии со стилем «Барселоны». Поверьте мне, это моё единственное сожаление в карьере. Я пытался стать таким, как они.
Ранее Ибрагимович высказался о возможном возвращении в итальянскую Серию А.
Подгорает теперь у него постоянно при каждом удобном случае.
Хотя,справедливости ради,стоит отметить,что сам швед порой творил яркие индивидуальные шедевры.
Подгорает теперь у него постоянно при каждом удобном случае.
Хотя,справедливости ради,стоит отметить,что сам швед порой творил яркие индивидуальные шедевры.
Швед нигде не стал своим. А когда ему в барсе Пеп сказал или играешь или на выход, Ибрагимович обиделся
Швед нигде не стал своим. А когда ему в барсе Пеп сказал или играешь или на выход, Ибрагимович обиделся
Он больше подходил Реалу,у них нет своего стиля,каждый тренер делает,что хочет а тренер Барсы обязан следовать стилю Кройфа-Пепа но Вальверде старается но не очень получается из за его трусости,родился трусом.
Он больше подходил Реалу,у них нет своего стиля,каждый тренер делает,что хочет а тренер Барсы обязан следовать стилю Кройфа-Пепа но Вальверде старается но не очень получается из за его трусости,родился трусом.
"Моя единственная ошибка в том, что я начал сомневаться в себе".
"Моя единственная ошибка в том, что я начал сомневаться в себе".