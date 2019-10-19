Ибрагимович: «Игра в „Барселоне“ - моё единственное сожаление в карьере»

сегодня, 12:06

Нападающий « ЛА Гэлакси» признался, что единственное сожаление в его карьере связано с выступлениями за «Барселону». Ибра провел в Каталонии сезон 2009/10.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но я бы высказался несколько иначе. Это был бы очень престижный трофей для меня, но в тот момент мне требовался другой вызов. Моя ошибка состояла в том, что я пытался изменить свою игру в соответствии со стилем «Барселоны». Поверьте мне, это моё единственное сожаление в карьере. Я пытался стать таким, как они.

Ранее Ибрагимович высказался о возможном возвращении в итальянскую Серию А.