Фонсека: «Современный футбол убивает лучших игроков»

сегодня, 14:00

Главный тренер «Ромы» считает, что современные футболисты проводят слишком много матчей, поэтому так часто получают травмы.

Травмы представляют большую проблему как на клубном, так и на международном уровне. Каждую неделю мы видим, как много травм игроки получают, представляя свои национальные команды. Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей. Футбольные руководители должны об этом задуматься. Сейчас слишком много разных турниров.

Напомним, что недавно Фонсека получил дисквалификацию в Серии А.