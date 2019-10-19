ГлавнаяНовости

Фонсека: «Современный футбол убивает лучших игроков»

сегодня, 14:00

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека считает, что современные футболисты проводят слишком много матчей, поэтому так часто получают травмы.

Травмы представляют большую проблему как на клубном, так и на международном уровне. Каждую неделю мы видим, как много травм игроки получают, представляя свои национальные команды. Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей. Футбольные руководители должны об этом задуматься. Сейчас слишком много разных турниров.

Напомним, что недавно Фонсека получил дисквалификацию в Серии А. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ибрагимович: «Игра в „Барселоне“ - моё единственное сожаление в карьере»
Сегодня, 12:06 Комментарии35
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Сегодня, 11:30 Комментарии10
Марку Силва - о возможном увольнении: «Я не думаю об этом»
Сегодня, 11:28 Комментарии3
Джонсон: «Лэмпарду всегда было суждено стать тренером „Челси“»
Сегодня, 11:16 Комментарии1
Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в Италию
Сегодня, 11:12 Комментарии6
Праде: «Мы сосредоточимся на продажах, а не на покупках»
Сегодня, 10:50 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Romkurch
Romkurch
   28 / 837
сегодня в 14:06
И то верно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100