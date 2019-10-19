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«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»

сегодня, 21:23
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» (19 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (14 очков) - шестой.

Лондон, стадион Селхарст Парк

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» 0:2 (0:2)
Голы: Габриэл Жезус 39, Сильва 41

«Кристал Пэлас»: Хеннесcи, Уорд, Томкинс (Данн 83), Кэхилл, ван Анхольт, Заха, Куяте, Миливоевич (Бентеке 76), МакАртур, Шлупп (Таунсенд 55), Айю
Главный тренер: Ходжсон Рой.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Родри, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Стоунз 79), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Миливоевич 13, Стерлинг 47

Ранее «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом».

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Все комментарии
ariec93
ariec93
   535 / 872
сегодня в 22:09
Что-то Зина подприсел на скамейку.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   205 / 872
сегодня в 22:09
Пора этому МС попасть под финансовый фэйр-плэй!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Kirill Erokhin
   169 / 872
сегодня в 21:49
Второй раз МС проиграть не мог, понятно, что вся борьба за титул еще впереди, теперь завтра посмотрим, сохранится ли отрыв в 5 очков.
надо прихлопнуть Манчестер-2 и как можно громко! Предпосылки для этого есть и очень веские. НО Ливерпуль,может проиграть лишь сам или вничью сыграть.если недооценит соперника,потому что переоценить его очень сложно.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   97 / 872
сегодня в 21:46
Второй раз МС проиграть не мог, понятно, что вся борьба за титул еще впереди, теперь завтра посмотрим, сохранится ли отрыв в 5 очков.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Глор кабинета
   169 / 872
сегодня в 21:40
))))....и не только здесь)
это если случайно болонка их покусает,но боюсь,у неё зубки слабы.
koke90
koke90 ответил заDOOMчивый
   418 / 872
сегодня в 21:40
посмотрим.... конечно будут вначале бодаться,но сдаётся мне,что недолго. в этом сезоне МЮ,слаб,как никогда. Если Сити проигрывают сами себе,то Юнайтеды по делу. Ведь и ДДХ перестал выручать,как было 2-3 года назад. Вот Шпоры,чего то подсели - вот это очень удивительно и Арсенал всё никак не может набрать обороты,в отличии от Челси. Пожалуй Ливерпуль и Сити вновь будут вести гонку за чемпионство,остальные просто зрители.
вот арсенал в 3ку - 4ку попадет. с Челси поспорит. МЮ - сейчас - дно, Шпоры - на бадуне еще будут оочень долго, Лестер - до 1 круга хватит. Эвертон, В.Х, ВУЛВС - середняки.
Глор кабинета
Глор кабинета ответил allemz
   7 / 872
сегодня в 21:40
Не знаю кто в себя приходит, но у кого-то здесь бомбануло - точно))
))))....и не только здесь)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   169 / 872
сегодня в 21:35
Не знаю кто в себя приходит, но у кого-то здесь бомбануло - точно))
ну,а как не бомбанёт,когда лысый физрук одержал победу? а ведь его Язь не любит.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz
   1 / 872
сегодня в 21:35
Не знаю кто в себя приходит, но у кого-то здесь бомбануло - точно))
По коментам пробежался, бомбящих не увидел. Чё, удалили уже кого-то?
koke90
koke90 ответил allemz
   418 / 872
сегодня в 21:35
Зато каков Канселу! Удачно его из Джувентуса забрали, пусть и они теперь с Данилкой помучаются))
конселу - дерево, де брейне - плох, ферна и родри - косячат ( что будет против ливера - ужас), рахим - передерживает
эдерсон, силва, жезус, силва, гюн - на уровне
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   169 / 872
сегодня в 21:34
Завтра сыграют на пределе возможностей, можно не сомневаться)
посмотрим.... конечно будут вначале бодаться,но сдаётся мне,что недолго. в этом сезоне МЮ,слаб,как никогда. Если Сити проигрывают сами себе,то Юнайтеды по делу. Ведь и ДДХ перестал выручать,как было 2-3 года назад.
Вот Шпоры,чего то подсели - вот это очень удивительно и Арсенал всё никак не может набрать обороты,в отличии от Челси. Пожалуй Ливерпуль и Сити вновь будут вести гонку за чемпионство,остальные просто зрители.
sihafazatron
sihafazatron ответил allemz
   24 / 872
сегодня в 21:34
Неплохо. Жезус отлично сыграл, Эдерсон с двумя топ-сейвами, ну и без Днотаменди без особо нервяка сыграли.
да жезус порадовал. только пожадничал в одном моменте, когда должен на рыжего катить мяч
allemz
allemz ответил Князь сажал врагов на посох
   20 / 872
сегодня в 21:32
Голубой мешок приходит в себя?
Не знаю кто в себя приходит, но у кого-то здесь бомбануло - точно))
allemz
allemz ответил заDOOMчивый
   20 / 872
сегодня в 21:31
победа в эконом-режиме,то что недоступно Манчестеру-2.
Завтра сыграют на пределе возможностей, можно не сомневаться)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   169 / 872
сегодня в 21:31
Зато каков Канселу! Удачно его из Джувентуса забрали, пусть и они теперь с Данилкой помучаются))
а ЧЁ с Даней мучаться,он уже на койке.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 872
сегодня в 21:30
Голубой мешок приходит в себя?
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил sihafazatron
   307 / 872
сегодня в 21:30
сильва-настоящий мастер! всех с победой) сегодня посмотрел 2 игры по окко и обе были без комментаторов, и только под конец увидел, что можно включить/отключить их)) мне так даже больше понравилось, стадион слышно было отлично))
Мне опять месяц бесплатно дали,за то,что я что-то хотел включить,а оно не включилось)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   169 / 872
сегодня в 21:29
победа в эконом-режиме,то что недоступно Манчестеру-2.
allemz
allemz ответил sihafazatron
   20 / 872
сегодня в 21:29
сильва-настоящий мастер! всех с победой) сегодня посмотрел 2 игры по окко и обе были без комментаторов, и только под конец увидел, что можно включить/отключить их)) мне так даже больше понравилось, стадион слышно было отлично))
Зато каков Канселу! Удачно его из Джувентуса забрали, пусть и они теперь с Данилкой помучаются))
allemz
allemz
   20 / 872
сегодня в 21:29
Неплохо.
Жезус отлично сыграл, Эдерсон с двумя топ-сейвами, ну и без Днотаменди без особо нервяка сыграли.
Объективное мнение
Объективное мнение
   91 / 872
сегодня в 21:29
Кристалл бооолся
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   307 / 872
сегодня в 21:25
слишком обыденно
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 872
сегодня в 21:25
сильва-настоящий мастер! всех с победой)
сегодня посмотрел 2 игры по окко и обе были без комментаторов, и только под конец увидел, что можно включить/отключить их)) мне так даже больше понравилось, стадион слышно было отлично))
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