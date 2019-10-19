«Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» (19 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (14 очков) - шестой.
Лондон, стадион Селхарст Парк
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» 0:2 (0:2)
Голы: Габриэл Жезус 39, Сильва 41
«Кристал Пэлас»: Хеннесcи, Уорд, Томкинс (Данн 83), Кэхилл, ван Анхольт, Заха, Куяте, Миливоевич (Бентеке 76), МакАртур, Шлупп (Таунсенд 55), Айю
Главный тренер: Ходжсон Рой.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Родри, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Стоунз 79), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Миливоевич 13, Стерлинг 47
Ранее «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом».
эдерсон, силва, жезус, силва, гюн - на уровне
эдерсон, силва, жезус, силва, гюн - на уровне
Вот Шпоры,чего то подсели - вот это очень удивительно и Арсенал всё никак не может набрать обороты,в отличии от Челси. Пожалуй Ливерпуль и Сити вновь будут вести гонку за чемпионство,остальные просто зрители.
Вот Шпоры,чего то подсели - вот это очень удивительно и Арсенал всё никак не может набрать обороты,в отличии от Челси. Пожалуй Ливерпуль и Сити вновь будут вести гонку за чемпионство,остальные просто зрители.
Жезус отлично сыграл, Эдерсон с двумя топ-сейвами, ну и без Днотаменди без особо нервяка сыграли.
Жезус отлично сыграл, Эдерсон с двумя топ-сейвами, ну и без Днотаменди без особо нервяка сыграли.
сегодня посмотрел 2 игры по окко и обе были без комментаторов, и только под конец увидел, что можно включить/отключить их)) мне так даже больше понравилось, стадион слышно было отлично))
сегодня посмотрел 2 игры по окко и обе были без комментаторов, и только под конец увидел, что можно включить/отключить их)) мне так даже больше понравилось, стадион слышно было отлично))