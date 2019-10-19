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«Чертаново» вырвал победу в матче с «Торпедо»

сегодня, 19:53
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

В матче 18-го тура ФНЛ «Чертаново» на последних минутах обыграл «Торпедо». «Автозаводцы», тем не менее, продолжают лидировать в таблице, «Чертаново» подымается на четвертую строчку.

«Торпедо» - «Чертаново» 0:1 (0:0)
Голы: Сарвели 85

Предупреждения: Великородный 46, Лях 53, Лебеденко 55, Рязанцев 57, Самсонов 78

В прошлом туре ФНЛ «Чертаново» обыграл «Авангард».

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   313 / 858
сегодня в 20:19
Плачете в этом году вы, что Сочи полЗенита скупили. Нытьём про халявныё 6 очков задрали. А чемпионат Москвы и окраин внутри ЧР это самое то, да? Радуйся пока и молись, шобы менты вместе с народными не отправились встречным курсом в ФНЛ, гы-гы...
Так я наоборот не против, что бы народные туда отправились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Don trambon
   10 / 858
сегодня в 20:08
та просто все деньги у питерских на зенит ушли и на сочи, вот и нет больше команд с берегов Невы( вот уризали бы бюджет Зениту и перестали на гос обеспечение и лечение разных малкомов, маман с маркизами брать, глядишь и ещё однга питерская в вышке команда появилась.. а так увы и ах, придется тебе дальше плакать(
Плачете в этом году вы, что Сочи полЗенита скупили. Нытьём про халявныё 6 очков задрали.
А чемпионат Москвы и окраин внутри ЧР это самое то, да?
Радуйся пока и молись, шобы менты вместе с народными не отправились встречным курсом в ФНЛ, гы-гы...
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   313 / 858
сегодня в 20:03
Москофские всегда друг другу подсобят. Чем больше их в вышке, тем проще дела мутить...
та просто все деньги у питерских на зенит ушли и на сочи, вот и нет больше команд с берегов Невы( вот уризали бы бюджет Зениту и перестали на гос обеспечение и лечение разных малкомов, маман с маркизами брать, глядишь и ещё однга питерская в вышке команда появилась.. а так увы и ах, придется тебе дальше плакать(
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 858
сегодня в 19:59
Москофские всегда друг другу подсобят. Чем больше их в вышке, тем проще дела мутить...
drug01
drug01
   111 / 858
сегодня в 19:56
Торпедо не повезло......
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