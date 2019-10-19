«Чертаново» вырвал победу в матче с «Торпедо»

В матче 18-го тура ФНЛ «Чертаново» на последних минутах обыграл «Торпедо». «Автозаводцы», тем не менее, продолжают лидировать в таблице, «Чертаново» подымается на четвертую строчку.
«Торпедо» - «Чертаново» 0:1 (0:0)
Голы: Сарвели 85
Предупреждения: Великородный 46, Лях 53, Лебеденко 55, Рязанцев 57, Самсонов 78
В прошлом туре ФНЛ «Чертаново» обыграл «Авангард».
А чемпионат Москвы и окраин внутри ЧР это самое то, да?
Радуйся пока и молись, шобы менты вместе с народными не отправились встречным курсом в ФНЛ, гы-гы...
А чемпионат Москвы и окраин внутри ЧР это самое то, да?
Радуйся пока и молись, шобы менты вместе с народными не отправились встречным курсом в ФНЛ, гы-гы...