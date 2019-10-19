«Химки» и «Торпедо» проиграли свои встречи. Итоги 18-го тура ФНЛ

Завершились матчи 18-го тура ФНЛ.
СКА - «Томь» 1:1
Голы: Кузьмичев 5 - Казанков 28
«Луч» - «Енисей» 0:1
Гол: Комков 90+3 (пенальти)
«Нижний Новгород» - «Химки» 1:0
Гол: Палиенко 53
«Мордовия» - «Краснодар-2» 0:3
Голы: Онугха 27, Онугха 80, Сергеев 88
«Авангард» - «Текстильщик» 2:1
Голы: Федчук 81 (пенальти), Машуков 83 - Сидоров 8
«Чайка» - «Спартак-2» 2:1
Голы: Белоус 30, Коротаев 66 - Руденко 21
«Факел» - «Шинник» 0:4
Голы: Кожемякин 22, Самодин 54, Олейников 74, Самодин 90
«Армавир» - «Ротор» 0:0
«Торпедо» - «Чертаново» 0:1
Гол: Сарвели 85
«Балтика» - «Нефтехимик» 1:0
Гол: Маркин 72 (пенальти)