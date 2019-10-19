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«Лион» потерял очки в матче с «Дижоном»

сегодня, 20:25
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

«Лион» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (10 очков) располагается на 14-м месте в турнирной таблице, «Дижон» (9 очков) - 18-й.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Дижон» 0:0

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Денайе, Марсал, Тиаго Мендеш (Рен-Аделед 62), Тусар, Ауар, Корне, Дембеле, Мартен (Траоре 55)
Главный тренер: Силвиньо.

«Дижон»: Гомис, Альфонс, Экюэль-Манга, Агер (Кулибали 58), Нгонда, Ндонг, Лаутоа, Мавидиди, Сумаре (Саммаритано 55), Шоер (Амальфитано 70), Таварес
Главный тренер: Жобар Стефан.

В прошлом туре «Лион» уступил «Сент-Этьену».

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   143 / 858
сегодня в 20:36
'Это хороший результат для Дижона
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