«Лион» потерял очки в матче с «Дижоном»

«Лион» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (10 очков) располагается на 14-м месте в турнирной таблице, «Дижон» (9 очков) - 18-й.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Дижон» 0:0
«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Денайе, Марсал, Тиаго Мендеш (Рен-Аделед 62), Тусар, Ауар, Корне, Дембеле, Мартен (Траоре 55)
Главный тренер: Силвиньо.
«Дижон»: Гомис, Альфонс, Экюэль-Манга, Агер (Кулибали 58), Нгонда, Ндонг, Лаутоа, Мавидиди, Сумаре (Саммаритано 55), Шоер (Амальфитано 70), Таварес
Главный тренер: Жобар Стефан.
В прошлом туре «Лион» уступил «Сент-Этьену».