ГлавнаяНовости

Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» одержать победу над «Фаставом»

сегодня, 20:04
ФаставЛоготип футбольный клуб Фастав (Злин)0 : 2Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада БолеславМатч завершен

В матче 13-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» обыграла «Фастав». Первый мяч в игре забил российский нападающий Николай Комличенко.

Злин, стадион Летна

«Фастав» - «Млада Болеслав» 0:2 (0:1)
Голы: Комличенко 26, Буча 89

Предупреждения: Джафич 26, Подио 28, Пудил 32, Матежов 69, Кржапка 78, Клима 79

«Млада Болеслав», набрав 25 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Фастав» на 15-й строчке.

В активе Комличенко уже 9 голов в чешской Высшей лиге. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира. В прошлом туре чешского чемпионата Николай также отметился голом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»
Сегодня, 20:59 Комментарии35
«Наполи» одержал победу над «Вероной»
Сегодня, 20:54 ВидеоКомментарии0
«Химки» и «Торпедо» проиграли свои встречи. Итоги 18-го тура ФНЛ
Сегодня, 20:32 Комментарии0
«Лион» потерял очки в матче с «Дижоном»
Сегодня, 20:25 Комментарии1
«Чертаново» вырвал победу в матче с «Торпедо»
Сегодня, 19:53 Комментарии5
«Атлетико» не удержал победу в игре с «Валенсией»
Сегодня, 18:55 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   72 / 858
сегодня в 20:28
Комличенко молодец.
Сантус
Сантус
   75 / 858
сегодня в 20:27
Херрррасе.....Комличенко это кто?Чемп Чехии это что?....и первая лига
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100