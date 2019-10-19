Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» одержать победу над «Фаставом»

сегодня, 20:04

В матче 13-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» обыграла «Фастав». Первый мяч в игре забил российский нападающий .

Злин, стадион Летна

«Фастав» - «Млада Болеслав» 0:2 (0:1)

Голы: Комличенко 26, Буча 89

Предупреждения: Джафич 26, Подио 28, Пудил 32, Матежов 69, Кржапка 78, Клима 79

«Млада Болеслав», набрав 25 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Фастав» на 15-й строчке.

В активе Комличенко уже 9 голов в чешской Высшей лиге. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров турнира. В прошлом туре чешского чемпионата Николай также отметился голом.