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«Наполи» одержал победу над «Вероной»

сегодня, 20:54
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Наполи» обыграл «Верону» в матче 8-го тура Серии А.

«Наполи» (16 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Верона» (9 очков) - 13-я.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Верона» 2:0 (1:0)
Голы: Милик 37, Милик 67

«Наполи»: Мерет, Малькуи, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Руис, Кальехон , Инсинье (Мертенс 76), Юнес (Зелински 65), Милик (Льоренте 81)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер, Фараони, Амрабат (Тутино 81), Велозу, Лазович, Пессина, Цаканьи (Эдди Сальседо 52), Степински (Ди Кармине 60)
Главный тренер: Юрич Иван.

Предупреждения: Кулибали 4, Лазович 15, Гюнтер 54, Фараони 66, Зелински 83

Ранее «Аталанта» и «Лацио» забили на двоих шесть мячей.

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