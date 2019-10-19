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«Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»

сегодня, 20:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

«Зенит» (29 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Ростов» (26 очков) - четвертый.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Ростов» 5:1 (3:0)
Голы: Дзюба 14 (пенальти), Дзюба 20, Азмун 44, Караваев 61, Дзюба 80 (пенальти), Вильмар Барриос 90+2 - Еременко 83 (пенальти)

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин 85), Вильмар Барриос, Оздоев (Сутормин 78), Шатов (Кузяев 71), Азмун, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Антонсен Норманн, Попов (Зайнутдинов 62), Байрамян, Еременко, Ионов (Саплинов 64), Шомуродов (Сигурдарсон 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Хаджикадунич 13, Оздоев 17, Вильмар Барриос 56, Чернов 80, Иванович 82

Судья: Карасев Сергей.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Рубином».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   46 / 858
сегодня в 21:06
Карасева с победой!)))
Скажи, почему сегодня лампочкин не выиграл - он же всегда со спартаком побеждал?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил cska1948
   758 / 858
сегодня в 21:06
Первый, весьма сомнительный, пенальти предопределил исход матча
блин вы вообще игру смотрели? или только текстовую? так то это не такой принципиальный был матч чтобы один гол что-то что предопределил, это не финал лч епт) ростов если бы включился в игру (а он может это делать, причем хорошо) то даже 2 гола мог бы отыграть, но он был дохлый полностью, а Зенит на высоте, вот и итог
abrek123
abrek123
   305 / 858
сегодня в 21:06
Зенит с заслуженной победой поздравляю..Ростов сегодня был вообще никакой...

Лейпицк покажет без карася,вилкова Зениту на что они способны и мы как раз посмотри на уровень нашего футбола..
iri13
iri13 ответил Трезвый повар
   81 / 858
сегодня в 21:06
Поздравляю болельщиков Зенита с победой. Ростов сегодня был никакой
Олег..привет,
тут такое дело..игроки Ростова были заранее уверены в успехе..ну и вот ..
РС. охота за скальпами не удалась.)))
Питер Ман
Питер Ман
   99 / 858
сегодня в 21:06
Дзюба 3+2, лучший в чемпионате по Г+П, будет лучшим бомбардиром, а так же лучший в сборной, привлек кучу болельщиков к Зениту, спасибо Федуну, за то что бесплатно отдал такого игрока!
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   46 / 858
сегодня в 21:05
На поле была одна команда, команда Сергея Карасева. Это не футбол
Не говори - у ростова надо было игрока еще в 1 тайме удалять, пенальти в наши ворота левейший, и в конце барриоса откровенно сбили и ничего.
ziborock
ziborock
   30 / 858
сегодня в 21:05
Карасева с победой!)))
Vic2016
Vic2016
   320 / 858
сегодня в 21:05
Зенит с победой !!! ⚽⚽⚽⚽⚽⚽ : ⚽
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   23 / 858
сегодня в 21:05
Зенит разорвал на малекулы Ростов. И что самое главное все голы и пенальти по правилам. Зенит вообще должен 1 тайм доигрывать в большинстве. Сейчас идут повторы и разборы моментов на Матч Премьер. Все чинно с полосками.
Evilhuman
Evilhuman
   41 / 858
сегодня в 21:05
Зенит с победой, просто в одну калитку вынесли Ростов, всё по делу, Дзюба как обычно хорош, Бариос с первым голом ,Зениту удачного выезда в ЛЧ
Питер Ман
Питер Ман ответил Так Себе Аналитик
   99 / 858
сегодня в 21:05
Не гони на Федуна, надеюсь, они тоже 6-7 примут в Питере)) Они смогут))
Я про ситуацию на данный момент, а федунботов ждем, в москве мы минимально пробили открывашку для друзей из Урала, Оренбурга, а вот на Газпром Арене будем 7-10 грузить
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777 ответил Dominators
   346 / 858
сегодня в 21:04
Все все видели ..Карасева и комментаторов на плаху ...
4 с игры пропустили тут и без пенальти Зенит размазал Ростов
Zenit_84
Zenit_84
   119 / 858
сегодня в 21:04
Жаль пропустили один...
Гавроша
Гавроша
   46 / 858
сегодня в 21:04
А вроде пудель еще 6 у нас не пропускал, ему обычно по 5 в спартаке залетало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 858
сегодня в 21:04
Одного из четвёрки Зенит лично отцепил!
Ну до чего красавцы, цены не дать!
milan-f
milan-f
   166 / 858
сегодня в 21:04
Вот кто должен быть чемпионом, мега шикарная игра. Нормальных болел с победой. Ростов даже "лучше" Спартака сыграл=) молодцы!!
Писи: сейчас прилетит куча антифОнатов Зенита и будут петт о двух пенках в влрота Ростова, ахахвх
leopit
leopit
   684 / 858
сегодня в 21:04
Порадовали две команды в этом туре- мастеровитый Зенит и фееричный Спартак!Браво!
papic337
papic337
   389 / 858
сегодня в 21:04
Дзюба симулянт конченый. Оба пенальти на нём левые.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 858
сегодня в 21:04
На поле была одна команда, команда Сергея Карасева. Это не футбол
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   342 / 858
сегодня в 21:03
Зенитищееееее!!!!
Дзюбинищеее!!!
iri13
iri13
   81 / 858
сегодня в 21:03
С Победой, Питер!
Это было красиво.
mangoх12
mangoх12
   11 / 858
сегодня в 21:03
Зенит победил по делу , но Карсев конечно клоун еще тот
Бамбихрюк
Бамбихрюк
   488 / 858
сегодня в 21:03
Цирк!
Питер Ман
Питер Ман
   99 / 858
сегодня в 21:03
Сколько хвалебных статей написали про Карпина, а Семак его сегодня тотально деклассифицировал, браво!
Сергей Богданович возьмет очень много титулов подряд, превзойдет Романцева, я это писал ещё год назад
Трезвый повар
Трезвый повар
   220 / 858
сегодня в 21:03
Карасёв поплыл. Последних 2 пенальти не было
Footbolista
Footbolista
   4 / 858
сегодня в 21:03
Соккер не засчитал все-таки 1 гол зенита)...
За адекватность
За адекватность
   18 / 858
сегодня в 21:02
"Зенит" отыграл мощно и уверенно (особенно в 1 тайме) и по делу победил. Отметил бы Караваева, и в сборной хорошо вышел, и сегодня неплохо отыграл. "Ростов" сегодня был просто объективно слабее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Питер Ман
   5 / 858
сегодня в 21:02
Чемпионов с прекрасной победой, вся страна ликует. ростов сегодня превзошел даже Федуна, 6 мячей в Питере, наши друзья отомщены с лихвой.
Не гони на Федуна, надеюсь, они тоже 6-7 примут в Питере)) Они смогут))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   758 / 858
сегодня в 21:02
втоптали в газон валеру и его банду)
Гавроша
Гавроша
   46 / 858
сегодня в 21:02
Всех с уверенной победой на классе! Не игра а фантастика!!!

Свиньи уже трясутся - им тоже к нам ехать скоро.
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