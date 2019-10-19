«Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ростова»

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.
«Зенит» (29 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Ростов» (26 очков) - четвертый.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Ростов» 5:1 (3:0)
Голы: Дзюба 14 (пенальти), Дзюба 20, Азмун 44, Караваев 61, Дзюба 80 (пенальти), Вильмар Барриос 90+2 - Еременко 83 (пенальти)
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин 85), Вильмар Барриос, Оздоев (Сутормин 78), Шатов (Кузяев 71), Азмун, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Антонсен Норманн, Попов (Зайнутдинов 62), Байрамян, Еременко, Ионов (Саплинов 64), Шомуродов (Сигурдарсон 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Хаджикадунич 13, Оздоев 17, Вильмар Барриос 56, Чернов 80, Иванович 82
Судья: Карасев Сергей.
Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Рубином».
Лейпицк покажет без карася,вилкова Зениту на что они способны и мы как раз посмотри на уровень нашего футбола..
Лейпицк покажет без карася,вилкова Зениту на что они способны и мы как раз посмотри на уровень нашего футбола..
тут такое дело..игроки Ростова были заранее уверены в успехе..ну и вот ..
РС. охота за скальпами не удалась.)))
тут такое дело..игроки Ростова были заранее уверены в успехе..ну и вот ..
РС. охота за скальпами не удалась.)))
Ну до чего красавцы, цены не дать!
Ну до чего красавцы, цены не дать!
Писи: сейчас прилетит куча антифОнатов Зенита и будут петт о двух пенках в влрота Ростова, ахахвх
Писи: сейчас прилетит куча антифОнатов Зенита и будут петт о двух пенках в влрота Ростова, ахахвх
Дзюбинищеее!!!
Дзюбинищеее!!!
Это было красиво.
Это было красиво.
Сергей Богданович возьмет очень много титулов подряд, превзойдет Романцева, я это писал ещё год назад
Сергей Богданович возьмет очень много титулов подряд, превзойдет Романцева, я это писал ещё год назад
Свиньи уже трясутся - им тоже к нам ехать скоро.
Свиньи уже трясутся - им тоже к нам ехать скоро.