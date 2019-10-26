Адиев: «Рассчитался ли „Анжи“ со мной? Нет»

Бывший главный тренер «Анжи» выразил уверенность, что президент махачкалинского клуба Осман Кадиев рассчитается перед бывшими сотрудниками клуба.

Рассчитался ли «Анжи»? Нет. Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что ж...

Общался ли я с Кадиевым? Нет. Я его не дергаю. Знаю — он человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги. Сейчас-то футболистам «Анжи» и персоналу деньги платят, но вы же понимаете, какие в ПФЛ оклады...