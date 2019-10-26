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Адиев: «Рассчитался ли „Анжи“ со мной? Нет»

сегодня, 14:11

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил уверенность, что президент махачкалинского клуба Осман Кадиев рассчитается перед бывшими сотрудниками клуба.

Рассчитался ли «Анжи»? Нет. Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что ж...

Общался ли я с Кадиевым? Нет. Я его не дергаю. Знаю — он человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги. Сейчас-то футболистам «Анжи» и персоналу деньги платят, но вы же понимаете, какие в ПФЛ оклады...

Ситуация действительно тяжелая. РФС пошел на уступки, позволил «Анжи» пройти лицензирование и заявиться во второй дивизион. Иначе клуб мог вообще развалиться. Президент пытается вырулить, ищет спонсоров, но пока никаких подвижек. А команда на 14-м месте в зоне «Юг». Грустно.

Ранее Адиев рассказал о своем уходе из «Ахмата».  

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   125 / 883
сегодня в 14:23
Грустно? Грустно от того, что у нас есть такие команды, где сначала устраивают цирк на весь мир, а потом кидают и все удивляются, почему так получилось.
Скажите спасибо Керимову за цирковое представления! Как говорится цирк уехал, клоуны остались.
cska plus
cska plus
   11 / 883
сегодня в 14:20
Не скоро рассчитается.
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