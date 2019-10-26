Адиев: «Рассчитался ли „Анжи“ со мной? Нет»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил уверенность, что президент махачкалинского клуба Осман Кадиев рассчитается перед бывшими сотрудниками клуба.
Рассчитался ли «Анжи»? Нет. Я вижу, в каком положении «Анжи», и не питаю иллюзий. Если расплатятся — буду приятно удивлен. Нет — ну что ж...
Общался ли я с Кадиевым? Нет. Я его не дергаю. Знаю — он человек слова. Как только финансовая ситуация изменится, сразу закроет все долги. Сейчас-то футболистам «Анжи» и персоналу деньги платят, но вы же понимаете, какие в ПФЛ оклады...
Ситуация действительно тяжелая. РФС пошел на уступки, позволил «Анжи» пройти лицензирование и заявиться во второй дивизион. Иначе клуб мог вообще развалиться. Президент пытается вырулить, ищет спонсоров, но пока никаких подвижек. А команда на 14-м месте в зоне «Юг». Грустно.
Ранее Адиев рассказал о своем уходе из «Ахмата».
Скажите спасибо Керимову за цирковое представления! Как говорится цирк уехал, клоуны остались.
Скажите спасибо Керимову за цирковое представления! Как говорится цирк уехал, клоуны остались.