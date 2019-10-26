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Панченко: «Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными»

сегодня, 13:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 15:30 Не начался

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА.

Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными. Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов. Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе. Для меня игры с красно-синими — это еще и новая встреча с болельщиками команды, которые всегда относились ко мне с теплотой и продолжают говорить приятные слова где-то на улице или в Instagram.

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