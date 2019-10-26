Панченко: «Такое чувство, что мы с Новиковым работаем уже давно»

Нападающий «Динамо» рассказал о новом тренере московского клуба .

Сомнения? Я не думаю, что кто-то из футболистов мыслит такими категориями. Важно видеть, что дает тренировочный процесс, как доносятся тактические идеи. Вряд ли у кого-то по этим аспектам могут возникнуть вопросы. Я, например, совершенно не ощущаю, что у Новикова нет опыта в Премьер-Лиге. Напротив, чувство, что и он с нами, и мы с ним работаем уже давным-давно.

Как тренер настраивал команду? Сначала требовалось немного другое. После четырех поражений подряд коллектив и так был максимально серьезен. Кирилл Александрович постарался за время паузы на матчи сборных наоборот немного раскрепостить команду, настроить на позитивную волну. Судя по матчу с «Краснодаром», шажок в правильном направлении мы сделали.