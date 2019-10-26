ГлавнаяНовости

Панченко: «С удовольствием бы играл в команде Ганчаренко»

сегодня, 13:14

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко вспомнил, что нынешний тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко приглашал его в «Уфу».

«Уфа» три года назад? Был такой вариант, я очень благодарен за него Виктору Михайловичу, с которым вместе работал еще в ЦСКА. С удовольствием бы играл в команде Ганчаренко — это тренер, который постоянно подтверждает свой высочайший уровень. Но от предложения «Динамо» отказаться не мог, пусть клуб тогда и опустился в ФНЛ. Ни разу не пожалел о том выборе.

А Виктору Михайловичу желаю только удачи в карьере. Считаю, что он здорово работает сейчас в ЦСКА — практически полностью обновленная команда не утратила лидирующих позиций: и в Лиге чемпионов обыгрывала дважды «Реал», и в РПЛ не опустились ниже четвертого места. 

Ранее Панченко прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тедеско: «Если „Спартак“ на таком месте — значит, он того заслуживает»
Сегодня, 15:00 Комментарии8
Тедеско: «Не боимся „Локомотив“ и готовы дать бой»
Сегодня, 14:40 Комментарии13
Адиев: «Рассчитался ли „Анжи“ со мной? Нет»
Сегодня, 14:11 Комментарии2
Адиев: «Ничего плохого про Глушакова сказать не могу»
Сегодня, 14:06 Комментарии4
Панченко: «Я мечтаю вернуться в сборную России»
Сегодня, 14:00 Комментарии3
Адиев: «Я хочу работать самостоятельно»
Сегодня, 13:44 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил SHMEL
   192 / 883
сегодня в 15:03
Нет уж,в ЦСКА не нужно возвращаться,осавайся в Динамо...
похоже Гончаренко скоро будет свободным)))
drug01
drug01
   102 / 883
сегодня в 14:48
Н получилось жаль удачи!
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 883
сегодня в 14:37
Я хочу увидеть Витю,ты возьми его с собой.
Kirgudu
Kirgudu
   644 / 883
сегодня в 14:34
Чё то дофига панченки сегодня на соккере.
cska plus
cska plus
   11 / 883
сегодня в 14:07
Мы этого особо не чувствуем.
SHMEL
SHMEL
   52 / 883
сегодня в 14:01
Нет уж,в ЦСКА не нужно возвращаться,осавайся в Динамо...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 883
сегодня в 14:00
Толку от Панченко.
Lazurny
Lazurny
   39 / 883
сегодня в 13:42
Игрок и для Динамо слишком слабый.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   159 / 883
сегодня в 13:38
"Динамо" проиграет, если его выпустят.
VIPded
VIPded
   45 / 883
сегодня в 13:25
Пока ещё на возвращение в ЦСКА не наработал...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100