Панченко: «С удовольствием бы играл в команде Ганчаренко»

Нападающий «Динамо» вспомнил, что нынешний тренер ЦСКА приглашал его в «Уфу».

«Уфа» три года назад? Был такой вариант, я очень благодарен за него Виктору Михайловичу, с которым вместе работал еще в ЦСКА . С удовольствием бы играл в команде Ганчаренко — это тренер, который постоянно подтверждает свой высочайший уровень. Но от предложения «Динамо» отказаться не мог, пусть клуб тогда и опустился в ФНЛ . Ни разу не пожалел о том выборе.