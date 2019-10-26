Панченко: «С удовольствием бы играл в команде Ганчаренко»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко вспомнил, что нынешний тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко приглашал его в «Уфу».
«Уфа» три года назад? Был такой вариант, я очень благодарен за него Виктору Михайловичу, с которым вместе работал еще в ЦСКА. С удовольствием бы играл в команде Ганчаренко — это тренер, который постоянно подтверждает свой высочайший уровень. Но от предложения «Динамо» отказаться не мог, пусть клуб тогда и опустился в ФНЛ. Ни разу не пожалел о том выборе.
А Виктору Михайловичу желаю только удачи в карьере. Считаю, что он здорово работает сейчас в ЦСКА — практически полностью обновленная команда не утратила лидирующих позиций: и в Лиге чемпионов обыгрывала дважды «Реал», и в РПЛ не опустились ниже четвертого места.
Ранее Панченко прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ против ЦСКА.