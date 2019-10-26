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Панченко: «Я мечтаю вернуться в сборную России»

сегодня, 14:00

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко признался, что мечтает вернуться в сборную России. 

Я очень рад за ребят, не сомневался в сборной. Вообще считаю, что национальная команда в прошлом году спасла наш футбол от большой ямы. В этом огромная заслуга Станислава Черчесова и его очень сильного тренерского штаба. Вспомните настроения, что были перед ЧМ-2018. Страшно подумать, какая репутация была бы у российского футбола, случись тот провал, которого многие ожидали.

Но я еще накануне первенства говорил в интервью, что мы увидим настоящую сплоченную команду, которая отлично подготовится на сборах. Был уверен в этом, поскольку сам побывал в сборной Черчесова, узнал принципы тренера.

И нынешняя игра команды не удивляет по той же причине. Конечно, я мечтаю вернуться в сборную, как любой амбициозный футболист.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   158 / 883
сегодня в 14:46
В Динамо он чахнет.
Байкал-38.
Байкал-38.
   108 / 883
сегодня в 14:28
Это чудо был в сборной? Да точно 9 минут в товарищеской игре с Катаром. Как же должно быть совсем хреново, что бы его вернули в сборную?! Игрок для ФНЛ, вот там он звезда....
cska plus
cska plus
   11 / 883
сегодня в 14:22
Очень сомнительная мечта.
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