Панченко: «Я мечтаю вернуться в сборную России»

Нападающий «Динамо» признался, что мечтает вернуться в сборную России.

Я очень рад за ребят, не сомневался в сборной. Вообще считаю, что национальная команда в прошлом году спасла наш футбол от большой ямы. В этом огромная заслуга Станислава Черчесова и его очень сильного тренерского штаба. Вспомните настроения, что были перед ЧМ -2018. Страшно подумать, какая репутация была бы у российского футбола, случись тот провал, которого многие ожидали.

Но я еще накануне первенства говорил в интервью, что мы увидим настоящую сплоченную команду, которая отлично подготовится на сборах. Был уверен в этом, поскольку сам побывал в сборной Черчесова, узнал принципы тренера.

И нынешняя игра команды не удивляет по той же причине. Конечно, я мечтаю вернуться в сборную, как любой амбициозный футболист.