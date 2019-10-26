Адиев: «Ничего плохого про Глушакова сказать не могу»

Бывший тренер «Анжи» , который проработал десять дней в тренерском штабе «Ахмата», рассказал о форме полузащитника грозненского клуба .

Ничего плохого про Дениса сказать не могу. Да, пока это не тот Глушаков, что блистал в чемпионском «Спартаке». Виной всему скомканная предсезонка. Одна травма, вторая, много пропустил. Но на тренировках пашет, как вол, делает все, чтобы поскорее набрать оптимальные кондиции. Видно, парень амбициозный, перешел в «Ахмат» не для того, чтобы бороться за выживание.