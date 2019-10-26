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Адиев: «Ничего плохого про Глушакова сказать не могу»

сегодня, 14:06

Бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев, который проработал десять дней в тренерском штабе «Ахмата», рассказал о форме полузащитника грозненского клуба Дениса Глушакова.

Ничего плохого про Дениса сказать не могу. Да, пока это не тот Глушаков, что блистал в чемпионском «Спартаке». Виной всему скомканная предсезонка. Одна травма, вторая, много пропустил. Но на тренировках пашет, как вол, делает все, чтобы поскорее набрать оптимальные кондиции. Видно, парень амбициозный, перешел в «Ахмат» не для того, чтобы бороться за выживание.

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Все комментарии
Wivert
Wivert
   471 / 883
сегодня в 15:32
о мертвых или или никак
Чингачгук
Чингачгук
   71 / 883
сегодня в 14:47
Глушакова убили в спартаке, теперь он просто овощ.
cska plus
cska plus
   11 / 883
сегодня в 14:21
Главное ничего хорошего не может сказать, губошлёп и в Ахмате губошлёп.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   193 / 883
сегодня в 14:20
Согласен с Адиевым
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